Agnieszka Holland laureatką Nagrody Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Reżyserka i scenarzystka Agnieszka Holland została laureatką tegorocznej 19. Nagrody Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - poinformowała rzecznik Collegium Polonicum w Słubicach Ewa Bielewicz-Polakowska.

Agnieszka Holland podejmuje w swojej pracy twórczej niewygodne, ale bardzo ważne tematy z historii Europy /Andras Szilagyi /MWMedia

W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: "Agnieszka Holland podejmuje w swojej pracy twórczej, w swoich filmach, przedstawieniach teatralnych, scenariuszach i tłumaczeniach niewygodne, ale bardzo ważne tematy z historii Europy i stosunków między jej mieszkańcami. Jej filmy nie tylko odnoszą się tematycznie do Europy, ale dzięki stałej współpracy i koprodukcji z wieloma partnerami z Niemiec, Francji, Anglii czy Ukrainy przyczyniają się do międzykulturowego dialogu i porozumienia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także wspieranie młodych artystów przez Agnieszkę Holland".

Nagroda Viadriny w wysokości 5 tys. euro jest przyznawana corocznie od 1999 roku przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania. Laureatka odbierze Nagrodę w sali Logensaal we Frankfurcie nad Odrą, a laudację wygłosi dyrektor Europejskiej Akademii Filmowej Marion Döring.

Wśród Polaków, którzy otrzymali Nagrodę są m.in.: Adam Michnik (2000), pierwszy premier III Rzeczpospolitej Tadeusz Mazowiecki (2009), kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki (2011) czy była rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz (2014).

Rzecznik Collegium Polonicum w Słubicach Ewa Bielewicz-Polakowska dodała, że w tym roku Nagrodę Towarzyszącą otrzyma Studencka Poradnia Prawa w Collegium Polonicum. Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni uzasadniło swój wybór niezwykłym zaangażowaniem studentów prawa, udzielających bezpłatnych porad prawnych innym studentom oraz osobom w złej sytuacji materialnej. Nagroda Towarzysząca wynosi tysiąc euro.

Agnieszka Holland (ur. 1948) ukończyła studia na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze i rozpoczęła karierę jako asystentka Krzysztofa Zanussiego i uczennica Andrzeja Wajdy, który stał się jej mentorem. Obecnie pracuje m.in. w Polsce, w USA i we Francji, w której mieszka od 1981 r.



W swoich filmach reżyserka sięga po kontrowersyjne tematy z historii i aktualnej polityki. W bogatym dorobku Holland znajdują się m.in. nominowany do Oskara film "Gorzkie żniwa" oraz "Europa, Europa", który w 1992 r. zdobył nagrodę Złotego Globu w kategorii najlepszy film zagraniczny. Spod jej ręki wyszły również dwa odcinki kultowego amerykańskiego serialu "House of Cards".



Filmy Holland są obecne m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (Berlinale), gdzie odnoszą spore sukcesy. W 2017 r. jej film "Pokot" zdobył statuetkę Srebrnego Niedźwiedzia (Nagroda im. Alfreda Bauera), a jej najnowsza produkcja pt. "Obywatel Jones“ spotkała się z uznaniem publiczności.