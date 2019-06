Romans z Robertem De Niro i pocałunki z Jasonem Stathamem... Gwiazda "Ja teraz kłamię" Agata Buzek, pod ostrzałem pytań, zdradza wszystkie swoje tajemnice!

Jakie sekrety Agaty Buzek wyszły na jaw? /Adam Jankowski / Reporter

Agata Buzek to jedna z najbardziej tajemniczych polskich aktorek. Nie chwali się rolami w hollywoodzkich produkcjach - o jej wielkich zagranicznych sukcesach Polacy słyszą dopiero, gdy stąpa po czerwonym dywanie w towarzystwie międzynarodowych gwiazd, nie wypowiada się na temat życia prywatnego.



Wideo "Ja teraz kłamię": Agata Buzek na wykrywaczu kłamstw

Reklama

Tym razem jednak została przyparta do muru: musi odpowiedzieć na pytania, które zdradzą jaka jest naprawdę! Wykrywacz kłamstw ujawni, czy Agata Buzek podkrada w supermarkecie, czy poprowadzi telewizyjne show i w jaki sposób znane nazwisko pomogło jej w karierze.

"Ja teraz kłamię" to wysmakowana wizualnie, pełna dwuznaczności i zagadek opowieść o trójce celebrytów, których osobiste historie przenikają się, wciągając widza do przewrotnej gry, której finał zaskoczy absolutnie wszystkich. Nowy film Pawła Borowskiego, twórcy wielokrotnie nagradzanego obrazu "Zero", został wyprodukowany przez Opus Film - firmę odpowiedzialną za największe międzynarodowe sukcesy polskiego kina ostatnich lat: nagrodzoną w Cannes "Zimną wojnę" oraz uhonorowaną Oscarem "Idę". W nieoczywistych rolach w filmie wystąpiła śmietanka aktorska z najwyższej półki, oprócz Buzek: Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz, Marian Dziędziel, Paulina Walendziak, Rafał Maćkowiak i wielu innych. Dzięki nim powstało niezwykłe dzieło filmowe, w którym prawda jest jeszcze dziwniejsza od fikcji, bo - w odróżnieniu od fikcji - wcale nie musi być prawdopodobna...

"Ja teraz kłamię": Powrót Pawła Borowskiego 1 19 Czy kłamstwo ich wyzwoli? Plejada polskich gra główne role w nowym filmie Pawła Borowskiego "Ja teraz kłamię". Autor zdjęcia: Olaf Tryzna Źródło: materiały dystrybutora 19

Aktorka Celia (Maja Ostaszewska), jej partner - reżyser Mat (Rafał Maćkowiak) oraz nastoletnia piosenkarka Yvonne (Paulina Walendziak) to trójka celebrytów, biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show "Konfesjonał Gwiazd". Każde z nich wierzy, że zwycięstwo w programie, w którym muszą wyjawić publiczności swoje największe sekrety, przyniesie wielkie pieniądze oraz pomoże w realizacji marzeń. Dla Yvonne ma to być powrót na szczyty list przebojów, dla Celii i Mata szansa na nakręcenie wspólnego filmu.



Kiedy cała trójka ponosi porażkę, sprawy zaczynają się komplikować. Związek aktorki i reżysera wchodzi w niebezpieczny zakręt, kariera piosenkarki wisi na włosku. Wtedy właśnie do Mata zgłasza się prowadząca show, Kai (Agata Buzek) i oferuje mu pomoc w sfinansowaniu filmu. Ale stawia warunek - rolę, którą miała zagrać Celia, dostanie... Yvonne. Decyzja podjęta przez Mata, wywoła prawdziwy rollercoaster zdarzeń, w czasie których na jaw zaczną wychodzić wszystkie, najbardziej skrywane tajemnice bohaterów. Kto z nich kłamie? Kto mówi prawdę? Jakie są ich prawdziwe motywacje? Wielki finał telewizyjnego widowiska przyniesie odpowiedzi.