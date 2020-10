Agata Buzek i Łukasz Simlat ze Złotymi Aniołami Tofifest

Wszechstronni i niepokorni. Tacy są Agata Buzek i Łukasz Simlat, laureaci tegorocznych Złotych Aniołów, którymi MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze nagradza twórców idących własnych szlakiem, nie poddających się formatowaniu ani modom. Specjalną, najstarszą nagrodę festiwalową Flisaka Tofifest odbierze ponadto Roma Gąsiorowska.

- Tegorocznych artystów, których honorujemy naszą najważniejszą nagrodą Złotego Anioła za niepokorność twórczą, łączy obok niezależności i talentu jedno: niezwykła pracowitość. Stoją daleko od kolorowych magazynów plotkarskich, nie rzucają wzniosłych słów. Są konsekwentni, uzdolnienie, unikatowi. Przypominają, na czym polega prawdziwe aktorstwo - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka Tofifest. Kujawy i Pomorze.



Agata Buzek magnetyzuje publiczność swoją silną osobowością oraz intrygującą i bardzo oryginalną urodą. Jest także osobą szanowaną w świecie artystycznym za konsekwentne i bezkompromisowe podejście do swojej kariery zawodowej. Od wielu lat doskonali warsztat aktorski, a jednocześnie jest niezwykle uważna w doborze produkcji filmowych, w których występuje.



- Talent, piękno, konsekwencja. Niczego więcej nie trzeba, by wyjaśnić dlaczego najważniejsza nagroda wędruje do Agaty - mówi Jaworska. Jej talent doceniło już wielu wielkich reżyserów z Polski i z zagranicy, jury na konkursach filmowych, a także - co zdecydowanie najważniejsze - sama publiczność.



W swoim dorobku ma współpracę z takimi uznanymi artystami, jak Peter Greenaway, Marleen Goris, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Steven Knight, Anne Fontaine, Claire Denis czy Peter Mullan.



Za rolę Klary w "Zemście" w reżyserii Andrzeja Wajdy otrzymała nominację do Orłów - Polskiej Nagrody Filmowej. W czasie 34. edycji FF w Gdyni otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki oraz Orła - Polską Nagrodę Filmową za rolę w filmie "Rewers" w reżyserii Borysa Lankosza (film był polskim kandydatem do Oscara).



Agata Buzek nie szczędzi także wysiłków w działaniach na rzecz zmiany świata na lepsze. Jest współzałożycielką Fundacji Arteria, która realizuje projekty z pogranicza sztuki oraz działań społecznych i edukacji. Była obserwatorką w czasie pierwszych demokratycznych wyborów prezydenckich na Ukrainie.



Aktorka wspiera ponadto projekt Solidarni z Białorusią i została ambasadorką Polskiej Akcji Humanitarnej, angażując się w budowę studni na terenie Sudanu. Współpracuje także z Fundacją Viva, która walczy o prawa zwierząt. Ze schroniska dla zwierząt przygarnęła dwa wyjątkowe psy: Brysię i Mambo.



Agata Buzek urodziła się i wychowała w Gliwicach. Wychowywano ją w duchu takich wartości jak szacunek do ciężkiej pracy, otwartość i szczerość, co można łatwo potwierdzić, widząc jej działania podejmowane w dowolnej dziedzinie.

- Łukasz Simlat to aktor, który dawno dostałby Oscara, gdyby urodził się w Hollywood. Diabelsko zdolny, jeden z najbardziej zapracowanych polskich aktorów, niebojący się trudnych ról, wierny dużemu ekranowi od zawsze i zdaje się na zawsze - mówi Kafka Jaworska.



Simlat był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne i teatralne. Zadebiutował w 2000 roku drugoplanową rolą w serialu telewizyjnym "Dom". Przez pewien czas grał większe role w filmach i serialach telewizyjnych (np. w "Warszawie" czy "Oficerze"). Stworzył ciekawe kreacje w licznych filmach fabularnych, takich jak: "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" (reż. Marek Koterski), "Hania" (reż. Janusz Kamiński), "Lincz" (reż. Krzysztof Łukasiewicz), "Odwaga" (reż. Greg Zgliński), "Zjednoczone Stany Miłości" (reż. Tomasz Wasilewski; w 2016 roku nagrodzony za najlepszą rolę drugoplanową), "Amok" (reż. Kasia Adamik; w 2017 roku nagrodzony Złotymi Lwami na FF w Gdyni za najlepszą męską rolę drugoplanową), "Kamerdyner" (reż. Filip Bajon), "7 uczuć" (reż. Marek Koterski), "Fuga" (reż. Agnieszka Smoczyńska; nagroda na Festiwalu Sztuki Filmowej we Wrocławiu za najlepszą rolę męską).



Na ekrany kin weszły niedawno kolejne filmy z jego udziałem: "(Nie)znajomi" (reż. Tadeusz Śliwa) oraz "Boże Ciało" (reż. Jan Komasa) - polski kandydat do Oscara w kategorii: najlepszy film międzynarodowy. Aktor dostał za rolę w tym filmie Orła - Polską Nagrodę Filmową za najlepszą drugoplanową rolę męską.



Udział w filmie "Żelazny most" (reż. Monika Młodzianowska), w którym zagrał jedną z wiodących ról, przyniósł mu nagrodę za rolę męską na Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa "Złoty Szczeniak". W 2020 roku stworzył ważną kreację w "Śniegu już nigdy nie będzie" (reż. Małgorzata Szumowska), filmie który jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny.

Nagrodę prezydenta miasta Torunia Złotego Flisaka dla twórców z regionu wręczymy w tym roku Romie Gąsiorowskiej. Gąsiorowska urodziła się w Bydgoszczy w 1981 roku, gdzie już w liceum założyła z przyjaciółmi amatorski teatr. Aktorskie drogi zawiodły ją do Krakowa gdzie ukończyła PWST. Już podczas studiów debiutowała na scenie, w telewizji i filmie.



Od 2003 roku współpracuje z Teatrem Rozmaitości w Warszawie z takimi reżyserami jak m.in. Grzegorz Jarzyna, Przemysław Wojcieszek, René Pollesch, Kornél Mundruczó, Mikołaj Grabowski czy Michał Borczuch.



Jej debiutem ekranowym była komediowa "Pogoda na jutro" w reż. Jerzego Stuhra z 2003 roku. Rok później zagrała w obsypanej nagrodami etiudzie Agnieszki Smoczyńskiej "3 Love" (nagrodzony na Tofifest w 2004 roku), a w 2006 roku przyszła pierwsza jej doceniona przez krytyków rola w "Odzie do radości".



W 2009 roku była nominowana do Nagrody im. Zbyszka Cebulskiego Zagrała wówczas jedną z najważniejszych swoich dotychczasowych ról w filmie "Wojna polsko-ruska" w reż. Xawerego Żuławskiego, za którą otrzymała "Złotego Szczeniaka" za drugoplanową kobiecą kreację aktorską.



Złote Lwy w Gdyni, za pierwszoplanową rolę kobiecą przyniosła jej kreacja w "Ki" Leszka Dawida. Zagrała także w "Sali samobójców" (2011) w reż. Jana Komasy, tworząc znakomity duet ekranowy z Jakubem Gierszałem (laureat Flisaka Tofifest).



Wcielała się niejednokrotnie w role komediowe, często w filmach, które odnosiły potem wielki sukces frekwencyjny w polskich kinach - m.in. w "Listach do M." (2011) i "Listach do M. 2" (2015). Zagrała także w takich produkcjach, jak: "Plan B" w reż. Kingi Dębskiej, "Ciemno, prawie noc" w reż. Borysa Lankosza oraz "Serce nie sługa" w reż. Filipa Zylbera.



W 2012 roku założyła prywatną szkołę aktorską AktoRstudio. Prowadzi w niej wspólnie z innymi aktorami kursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się od 17 do 25 października w Toruniu. Będzie miał charakter hybrydowy, czekają nas zatem projekcje zarówno stacjonarne, jak i w wersji online. Jedno się nie zmieni MFF Tofifiest to będzie, jak co roku, wielka uczta dla kinomanów, zarówno tych, którzy w październiku odwiedzą Toruń, jak i tych, którzy będą w nim uczestniczyli na odległość.