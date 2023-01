Paula Mescal od czasu występu w serialu HBO "Normalni ludzie" robi wielką karierę. Właśnie ogłoszono, że zagra główną rolę w "Gladiatorze 2" Ridleya Scotta . Wystąpi też w musicalu "Merrily We Roll Along" – nowym dziele Richarda Linklatera ("Boyhood", saga "Przed wschodem słońca").

Ostatnio można go było zobaczyć w uznanym reżyserskim debiucie Maggie Gyllenhaal " Córka ". A już od 3 lutego będziemy mogli podziwiać go w " Aftersun " – pełnometrażowym debiucie szkockiej reżyserki Charlotte Wells.

Reklama

"Aftersun" zbiera znakomite recenzje

"Aftersun" został uznany przez redakcje The Guardian, IndieWire, The Observer oraz Sight and Sound najlepszym filmem roku. Wells napisała też scenariusz, który jest oparty na jej własnej historii.

Na ekranie Mescalowi partneruje jedenastoletnia Frankie Corio. Fabuła filmu skupia się na historii młodego ojca Caluma i jego córki Sophie, którzy wyjeżdżają razem do tureckiego kurortu. Podczas wspólnych wakacji stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek.

Kameralny "Aftersun" okazał się czarnym koniem sezonu nagród. Zdobył już 169 nominacji i wyróżnień, m.in. siedem nagród BIFA, cztery nominacje Gotham Awards i pięć nominacji Film Independent Spirit Awards. Jest jednym z najlepiej ocenianych filmów ostatnich miesięcy: na portalu Rotten Tomatoes wystawiono aż 95% pozytywnych recenzji.

"Ten film mieni się niczym basen wypełniony po brzegi tajemnicą, zdobywając nowych wyznawców i zwolenników wszędzie tam, gdzie jest wyświetlany. Żaden inny tytuł nie zasługuje bardziej na miano 'filmu roku'" – tak o "Aftersun" napisał "The Guardian".

Zdjęcie "Aftersun" / M2 FILMS / materiały prasowe

Z kolei "New York Times" opisał go tak: "Trudno znaleźć właściwy język, który oddałby delikatność i intymność tego filmu. Dzieje się tak częściowo dlatego, że Charlotte Wells, z niezmąconą poetycką precyzją, niemal odkrywa na nowo język kina, uwalniając często uśpiony potencjał tego medium do ujawniania wewnętrznych światów świadomości i uczuć."

Zaś Rolling Stone zapewnia: "Po końcowych napisach 'Aftersun' chcesz więcej. Zakochujesz się w dwojgu ludzi, którzy zaledwie 90 minut wcześniej byli dla ciebie zupełnie obcy. Pod koniec filmu nie wiesz może wszystkiego, co należy w życiu wiedzieć. Ale wiesz doskonale, co się liczy."

"Aftersun": Kiedy premiera?

"Aftersun" trafi na ekrany polskich kin 3 lutego, obecnie trwają pokazy przedpremierowe. Dystrybutorem jest M2 Films.