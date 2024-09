Dylan Sprouse, grający Erica, weterana wojennego, który znalazł się w pułapce zastawionej przez terrorystów, w filmach występuje od dziecka. Po disneyowskich sitcomach i filmach young adult, zmierzył się teraz z zupełnie innym wyzwaniem, obywając się na przykład bez dublera w sekwencjach walk.

Pochodzący z aktorskiej rodziny Mason Gooding (jest synem Cuby Goodinga Jr.) również od lat zna pracę na planach filmowych. W swoim najnowszym wcieleniu ukazuje kogoś, kto nie ma nic do stracenia, czyli przywódcę terrorystów, Jimmy’ego "Romeo" Rokena.



"Wierzy w swoją misję i wierzy w jej słuszność "- mówił o tym bohaterze reżyser Patrick Lussier. Twórca filmu od razu wiedział, że Gooding to aktor idealny do tej roli. "Tego typu historie są tak dobre, jak dobrzy są antagoniści. Mason ma młodzieńczą energię, a przy tym dostrzega złożoność swej postaci" - zapewniał.



Według reżysera, Jimmy i Eric stanowią niejako "doskonałe yin-yang": "Są młodymi ludźmi, ale już są przeklęci: przez to, czego wymagał od nich kraj, jak to zniszczyło ich na różne sposoby i jak teraz z tym żyją". Lussier przyznawał, że był pod wrażeniem niesamowitej pracy zespołowej całej ekipy. "Kiedy aktorzy są właściwie przygotowani i zaangażowani, to jest zaraźliwe" - stwierdził.



"Aftermath. Most w ogniu": O czym opowiada film?

Eric Daniels (Sprouse), młody weteran wojenny, wyrusza wraz z siostrą (Megan Stott) na pozornie spokojną przejażdżkę. Atak terrorystyczny zatrzyma ich i setki niewinnych ludzi na jednym z mostów w Bostonie. Gdy uzbrojeni po zęby terroryści zaczną przejmować kontrolę, wszyscy znajdą się w śmiertelnej pułapce.

Zdeterminowany przywódca bandytów (Gooding) zaczyna zabijać zakładników, a czas ucieka. Eric musi wykorzystać swoje wojskowe umiejętności i uruchomić instynkt przetrwania, aby ocalić siostrę. Czy uda mu się wyjść cało z tego koszmaru?

"Aftermath. Most w ogniu" w kinach już od 27 września!