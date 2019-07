Afera wokół "Solid Gold": Ten film "nigdy nie miał być propagandowy". Akson Studio kontra TVP

Burzy medialnej wokół nowego filmu Jacka Bromskiego ciąg dalszy. "Film ten nie jest i nigdy nie miał być propagandowy" - czytamy w oświadczeniu Akson Studio, współproducenta filmu "Solid Gold". Prezes TVP Jacek Kurski zdecydował, żeby premierę produkcji przenieść z początku lipca na 11 października. O co tu chodzi?

Jacek Bromski i Michał Kwieciński

"Solid Gold", najnowszy film Jacka Bromskiego, miał wejść do kin na początku lipca 2019 roku. Jego premiera została jednak przełożona na 11 października. Według "Gazety Wyborczej" nie jest to przypadkowa data. Film ma zawierać wiele odniesień do afer z okresu rządów koalicji PO-PSL, w tym Amber Gold.

Telewizja Polska przejęła dystrybucję filmu "Solid Gold" w reżyserii Jacka Bromskiego, wielokrotnie przebijając ofertę Kina Świat. Michał Kwieciński, szef Akson Studio, zdradził, że Jackowi Kurskiemu bardzo zależało na wprowadzeniu do kin filmu Bromskiego. Przyznał również, że Kurski przeforsował też zmianę tytułu na "Solid Gold".



Po publikacji "Gazety Wyborczej", późnym wieczorem w poniedziałek, 15 lipca, na oficjalnym profilu Akson Studio na Facebooku pojawiło się oświadczenie, związane z filmem Jacka Bromskiego "Solid Gold" i ostatnimi doniesieniami medialnymi.



"Głęboko zaniepokoił nas dzisiejszy artykuł w Gazecie Wyborczej dot. rzekomych planów TVP, dotyczących propagandowego wykorzystania produkowanego przez nas filmu. Film ten nie jest i nigdy nie miał być propagandowy" - czytamy w oświadczeniu.

Według Akson Studio, film Jacka Bromskiego przedstawia patologie, które "toczy polski system polityczno-gospodarczy od lat: powiązań polityki, służb, biznesu i świata przestępczego".



"To obraz smutnego dziedzictwa po czasach PRL, jakie niesie dziś wciąż młoda demokracja i młody kapitalizm. Produkcja obrazuje archetypiczne mechanizmy władzy (każdej władzy) i jest inspirowana wieloma aferami, które były udziałem wielu ekip rządzących - przysłowiowych "II, III i IV RP". Każdy, kto czytał scenariusz, ma tego świadomość. Wątek bankowy, podobnie jak mafijny czy kryminalny jest jednym z wielu stanowiących tło dla fikcyjnej historii opowiadanej w filmie, a odniesień do zdarzeń publicznych można doszukiwać się w wielu aferach ostatnich 30 lat" - stwierdza Akson Studio.

"Podjęliśmy stosowne działania, by uzyskać wyjaśnienie przytoczonych dziś w mediach informacji nt. rzekomych planów TVP co do wykorzystania filmu. Pragniemy również zapewnić, że podejmiemy wszelkie kroki i dołożymy wszelkich starań, aby nasz film nie był i nie mógł być wykorzystywany propagandowo" - informuje Akson Studio.

Fabuła filmu opowiada o młodej, uczciwej policjantce Kai Miller. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając, zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy.

Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef, Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) - nieuczciwego biznesmena wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.

W "Solid Gold" główne role zagrali Marta Nieradkiewicz, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Olgierd Łukaszewicz, Danuta Stenka, Piotr Stramowski, Mateusz Kościukiewicz, Andrzej Konopka, Krzysztof Stroiński i Artur Żmijewski. Jego producentami są TVP, Akson Studio, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny i miasto Gdynia.



Film znalazł się w Konkursie Głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się od 16 do 21 września 2019 roku. Do ogólnokrajowej dystrybucji wejdzie 11 października.

Michał Kwieciński i Jacek Kurski w 2018 roku