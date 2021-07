"Aeon Flux": Perfekcyjna Charlize Theron

W środowy wieczór o godz. 19 Polsat Film zaprasza na seans filmu "Aeon Flux". W tytułowej roli zobaczymy Charlize Theron.

Charlize Theron w filmie "Aeon Flux"

Kiedy agenci rządowi mordują jej rodzinę, Aeon Flux (Charlize Theron) poprzysięga zemstę. Jako wysoko wyszkolona agentka, wprawiona w bataliach z perfekcyjnie zorganizowanym społeczeństwem, Aeon jest jedną z nielicznych osób, które mogą podejrzewać, że to idealnie zorganizowane życie skrywa nie co innego, jak tylko perfekcyjnie obmyślane kłamstwo. Akcja filmu “Aeon Flux" rozgrywa się w 2415 roku i jest niezwykle ciekawą wizją nieustannie zmieniającego się świata przyszłości.



Reżyserką filmu jest Karyn Kusama, twórczyni uznanego obrazu “Zbuntowana". Obraz powstał na podstawie postaci wykreowanych pierwotnie przez Petera Chunga w animowanym serialu MTV.



Jako znakomicie wyszkolona agentka podziemia, działającego przeciwko dyktatorskim rządom naukowców z oddzielonego od reszty świata, totalitarnego państwa Bregna, Aeon Flux otrzymuje misję zgładzenia lidera Bregny - Trevora Goodchilda.

“Na tę misję Aeon czekała całe swoje życie, udowadniając poprzednimi działaniami, że tylko ona jest w stanie z powodzeniem ją przeprowadzić. Aeon potrafi bowiem robić rzeczy, o których inni mogą tylko pomarzyć - jest perfekcyjna pod każdym względem - wysportowana, zdeterminowana i bardzo, bardzo seksowna. Jednak to, co odkrywa w trakcie wykonywania misji podkopuje jej wiarę w sposób działania świata, dla którego się poświęca" - mówiła producentka Gale Anne Hurd.



"Aeon jest bezwzględna - dla niej liczy się tylko misja, którą ma wykonać" - dodawała Charlize Theron. “Już dawno zarzuciła myśl o prowadzeniu normalnego życia - teraz jest po prostu profesjonalną maszynką do zabijania. Jeśli chodzi o nią samą, to działa wiedziona myślą o pomszczeniu wymordowania swojej rodziny".



Charlize Theron jako Aeon Flux



Producent David Gale był przekonany jest o tym, że kinowa wersja “Aeon Flux" sprosta oczekiwaniom fanów serialu prezentowanego wcześniej przez MTV, jak również zachęci do oglądania przygód agentki nowych widzów. “Z pewnością magnesem naszego filmu jest sama postać Aeon. Nieczęsto mamy okazję oglądać na ekranie tak inteligentną i silną zarazem postać kobiecą, która nie jest jednocześnie papierową, dwuwymiarową bohaterką" - mówił Gale.



“Aeon Flux" została powołana do życia w animowanym serialu wyświetlanym w MTV “Liquid Television." Te krótkometrażowe filmiki stały się inspiracją dla twórców wersji kinowej. “Aeon Flux w wersji z małego ekranu jest prowokująca, seksowna i diabelnie wysportowana. Nie dotyczą jej i nie ograniczają właściwie żadne prawa ludzkiego ciała, czy też przyrody. Aeon jest ikoną kobiety przyszłości" - mówi Hurd. “naszym zadaniem było z jednej strony uczynienie ukłonu w stronę animowanej wersji, a z drugiej zaprezentowanie znanej już bohaterki kina akcji w sposób nieszablonowy i nowatorski" - dodaje producentka obrazu.

Charlize Theron jako Aeon Flux: Prowokująca i seksowna

"To, co odróżnia Aeon od całej plejady innych bohaterek, z którymi stykamy się w gatunku kina akcji, to jej niczym nieograniczona wolna wola i płynąca z wewnątrz siła i determinacja do działania. Cała przedstawiona na ekranie historia w pewien sposób zmaga się z prowokującymi tematami, jak na przykład moralna dwuznaczność charakteru głównej bohaterki, czy też jej powalająca, nieskrępowana seksualność" - precyzuje reżyserka filmu Karyn Kusama,



Mająca po raz pierwszy okazję wcielenia się w bohaterkę kina akcji Theron, przygotowując się do roli, wykorzystywała swoje umiejętności tancerki baletowej. "Przez 12 lat byłam baleriną i dopiero teraz zdałam sobie sprawę, co pociąga mnie tak bardzo w ruchu scenicznym. Nie jest to jedynie fizyczny aspekt panowania nad ciałem, ale opowiadanie za pomocą ciała pewnej historii. Podobnie rzecz się ma z rolą Aeon. W niej łączą się ze sobą różne elementy - ruch, aspekt fizyczny i mowa ciała są równie ważne jak same dialogi" - wyjawiła aktorka.

Charlize Theron w akcji w filmie "Aeon Flux"

"Nie wyobrażałam sobie, żeby rolę tę mógł zagrać ktokolwiek inny. Potrzebowaliśmy aktorki, która połączy ze sobą fizyczny wdzięk i siłę. Siła ta nie miała jednak wyrażać się w kilogramach mięśni. Nie mieliśmy wątpliwości, że Charlize jest idealną kandydatką" - chwaliła swą gwiazdę reżyserka.



Oprócz znakomitej obsady aktorskiej filmu, jego niewątpliwą atrakcją jest także pokazanie świata przyszłości, utopijnej społeczności, w której nie ma chorób, nie ma głodu, ani wojen. To właśnie idealny świat Bregny. Jak mówi producentka filmu: “Zwykle kiedy myślimy w kategoriach science-fiction o przyszłości, rysuje się ciemny obraz brudnego i przeludnionego świata w stadium rozkładu. Odwrotnie rzecz się ma z rzeczywistością świata Bregny. Z zewnątrz wszystko wygląda perfekcyjnie, dopiero później zaczynamy odkrywać co tak naprawdę kryje się pod pozorami perfekcji. Czyż nie tak jak w codziennym życiu?".