​Adrien Brody jako legendarny trener Pat Riley

Stacja HBO kontynuuje prace nad produkowanym przez Adama McKaya ("Big Short", "Policja zastępcza") serialem poświęconym legendarnej drużynie koszykówki Los Angeles Lakers. Właśnie podano nazwisko aktora, który wcieli się w rolę trenera Lakersów, Pata Rileya. Będzie nim nagrodzony Oscarem za rolę w "Pianiście" Romana Polańskiego, Adrien Brody.

Reklama

Jak wiemy, Adrien Brody dobrze sprawdza się w graniu autentycznych postaci /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", scenariusz niezatytułowanego jeszcze serialu oparty został na motywach książki Jeffa Pearlmana "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" ("Showtime: Magic, Kareem, Riley i dynastia Los Angeles Lakers z lat 80. ubiegłego wieku"). Jego autorem jest Max Borenstein ("Terror", "Godzilla vs. Kong"). Opowie o graczach drużyny z Los Angeles, którzy w latach osiemdziesiątych zdominowali nie tylko świat koszykówki, ale i ten poza parkietami NBA.



Pat Riley, w którego rolę wcieli się Brody, doprowadził drużynę Los Angeles Lakers do czterech tytułów mistrza NBA. Jego pewność siebie i styl zdefiniowały ówczesną koszykówkę, a także wpłynęły na popkulturę.

Reklama

Brody dołączył do obsady serialu, w której są już John C. Reilly (zagra postać Jerry'ego Bussa), Jason Clarke (Jerry West), Quincy Isaiah (Magic Johnson), Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), Gaby Hoffmann (Claire Rothman), Hadley Robinson (Jeanie Buss), DeVaughn Nixon (Norm Nixon), Molly Gordon (Linda Zafrani), Rob Morgan (Earvin Johnson Sr. ), Spencer Garrett (Chick Hearn), Kirk Bovill (Donald Sterling), Delante Desouza (Michael Cooper), Stephen Adly Guirgis (Frank Mariani), Tamera Tomakili (Earletha "Cookie" Kelly) oraz Joey Brooks (Lon Rosen).

Przełomem w karierze Brody'ego była rola w filmie "Pianista" Romana Polańskiego, za którą dostał Oscara. Aktor wykorzystał tę szansę i po dziś dzień można oglądać go w licznych filmach i serialach. Na premierę czeka nowy film Wesa Andersona z jego udziałem "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun". Brody będzie też gwiazdą serialu "Chapelwaite" opartego na opowiadaniu Stephena Kinga.