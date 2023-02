Adrianna Chlebicka: Jak to się zaczęło?

28-letnia Adrianna Chlebicka urodziła się 22 stycznia 1994 roku w Warszawie. Swój ekranowy debiut zaliczyła już jako niemowlę, występując w serialu "Boża podszewka" (1997).

Pewną rozpoznawalność zapewniła jej rola Zuzy w serialu "M jak miłość" , którą odgrywała w latach 2012-2014. Wcześniej pojawiała się m.in. w serialach: "Samo życie" , "Ojciec Mateusz" , "Apetyt na życie" oraz w filmie "Bejbi blues" .

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

W 2015 roku wystąpiła w polskim dramacie wojennym "Historia Roja" . Największą popularność zapewniła jej jednak rola Natalii Sokół w serialu "Kontrola" (2020), za którą otrzymała nominację do nagrody na MFF GLBT w Turynie.

"Kontrola": Etiuda szkolna, która stała się międzynarodowym hitem

"Kontrola" to serial autorstwa Nataszy Parzymies, studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, który na całym świecie obejrzano ponad 50 milionów razy. Na pierwszym planie burzliwa miłość dwóch dziewczyn, a w tle studenckie życie, współczesna Warszawa i nieprzespane noce pełne wielkich emocji i wyznań.



Wideo youtube

Produkcja o miłości dwóch kobiet stała się hitem internetu i przyniosła popularność aktorkom wcielającym się w główne role - Adriannie Chlebickiej i Ewelinie Pankowskiej. Serial miał cztery sezony.



Wideo youtube

Aktorki, wcielające się w główne role, pokazały bogaty wachlarz swych zawodowych umiejętności. Nie lada wyzwaniem były dla nich sceny intymne. Co o realizacji mówiła Adrianna Chlebicka?



Koordynatorka intymności wyznacza granice. Na początku zapytała, czy mamy z czymś problem, czy są miejsca, w których nie chcemy być dotykane. Wiadomo, każdy ma przecież swoją historię, inną wrażliwość, czasem jakieś traumy. Koordynatorka pełni więc funkcję psychologa dodała Adrianna Chlebicka.

Instagram Post Rozwiń

Adrianna Chlebecka: Gwiazda komedii romantycznych Netfliksa

W 2021 roku ukazały się dwa kolejne filmy z udziałem Adrianny Chlebickiej - komedia romantyczna "Miłość do kwadratu" , w której zagrała główną rolę oraz "Hiacynt" , gdzie zagrała Halinkę, narzeczoną Roberta.



Przy okazji tegorocznych walentynek na platformę trafiła kontynuacja przeboju z 2021 roku "Miłość do kwadratu" . Polska produkcja Netfliksa, komedia romantyczna zatytułowana po prostu "Miłość do kwadratu jeszcze raz" tak spodobała się widzom, że jest obecnie drugim najpopularniejszym filmem na platformie Netflix. Co więcej, tytuł stał się przebojem niemal we wszystkich krajach. Jak widać, widzowie wciąż chcą oglądać takie historie.



Bohaterką filmu "Miłość do kwadratu" była, prowadząca podwójne życie, skromnie wyglądająca nauczycielka Monika, która dorabia sobie jako modelka Klaudia i bierze udział w odważnych sesjach zdjęciowych. Pewnego dnia dziewczyna poznaje popularnego flirciarza Enzo, który szybko wywraca jej życie do góry nogami.



Wideo "Miłość do kwadratu": Oficjalny zwiastun

Co dzieje się w życiu bohaterów w drugiej części? Związek znanego dziennikarza Ezno (Mateusz Banasiuk) i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki Moniki (Adrianna Chlebicka) przeżywa kryzys. On właśnie stracił pracę, a ona zaczyna nowy etap w swoim życiu, gdyż dostała propozycję prowadzenia telewizyjnego show dla dzieci. Do tego, jak to zwykle w komediach romantycznych, pojawia się "ten trzeci". Monika poznaje przystojnego Rafała (Mikołaj Roznerski), znanego prezentera telewizyjnego, który zrobi wszystko, żeby zdobyć kobietę. Czy ich miłość wytrzyma tę próbę?

Choć filmy nie zebrały zbyt dobrych recenzji, rola Adrianny Chlebickiej jest jednym z jaśniejszych punktów tych produkcji.



Instagram Post Rozwiń

Wideo "Miłość do kwadratu jeszcze raz" [zwiastun]

Jak widać, kariera Adrianny Chlebickiej nabiera tempa. Aktorka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W czym ją teraz zobaczymy? Plany młodej gwiazdy nie są znane. Na razie można wciąż oglądać ją w serialu "Kontrola" i w produkcjach Netfliksa.



Zdjęcie Adrianna Chlebicka na festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie 2022 / Beata Zawrzel/REPORTER / East News