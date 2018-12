Adaptacja "Metra 2033" anulowana

Wytwórnia MGM zrezygnowała z planów adaptacji książki "Metro 2033" autorstwa Dmitrija Głuchowskiego. Powodem były przedłużające się prace nad fabułą filmu.

Książka Głuchowskiego opowiada o ludziach ocalonych z wojny nuklearnej, którzy starają się przeżyć w tunelach moskiewskiego metra. Powieść okazała się ogromnym sukcesem i rozeszła się na całym świecie w nakładzie ponad trzech milionów sprzedanych sztuk. Głuchowski rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży praw do adaptacji filmowej w 2010 roku. W 2012 roku otrzymała je wytwórnia MGM.

Według autora "Metra 2033" głównym problemem była chęć zamerykanizowania fabuły przez producentów, którzy planowali przenieść miejsce akcji z Moskwy do Waszyngtonu. Głuchowski uważa, że zmiana ta wpłynęłaby niekorzystnie na ukazane w jego książce frakcje, które mogłyby funkcjonować w Rosji, ale poza nią niekoniecznie. Pisarz nie sądzi także, by pozostawienie akcji w Moskwie zniechęciło amerykańskich widzów do pójścia do kina.

"Widzieliśmy amerykańską wersję apokalipsy wiele razy, a osoby, które są fanami gatunku poznały ją, nasyciły się nią i nie mają ochoty na więcej" - stwierdził Głuchowski. Do pisarza wróciły prawa sprzedane wytwórni MGM. Nie rezygnuje on jednak z prób adaptacji swojej książki i zapowiada, że planuje spotkać się z kolejnymi producentami.