Informację o śmierci aktora potwierdziła "The Times" rodzina Canto. "Adan posiadał głęboką duszę, o czym wiedzieli tylko nieliczni. Ci, którzy ją zauważyli, zmienili się na zawsze" - oświadczyła rodzina aktora.

Adan Canto zostawił żonę Stephanie Ann Canto i dwójkę dzieci - syna Romana i córkę Eve.

Adan Canto: Najlepsze role

Urodzony w Meksyku, Canto dorastał w miejscowości Del Rio w Teksasie, gdzie rozpoczął karierę w branży muzycznej. Pisał piosenki do meksykańskich programów telewizyjnych i filmów, by w końcu znaleźć się w obsadzie scenicznej wersji ":Wszystko o mojej matce" Pedra Almodovara. Jego ekranowym debiutem był występ w telewizyjnym serialu “Estado de Gracia" (2009).

Reklama

Amerykańska widownia mogła go poznać dzięki roli w serialu "The Following" (2013), w którym główną rolę grał Kevin Bacon. W kolejnych latach oglądaliśmy go m.in. w sitcomie ABC (Mixology") i kryminalnym serialu Netfliksa "Narcos".

Zdjęcie Adan Canto w 2013 roku promujący serial "The Following" / FOX Image Collection / Getty Images

Pierwszą dużą kinową rolą Canto był występ w filmie "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" (2014), w którym wcielił się w postać Sunspota.

Dwa lata później Canto mogliśmy oglądać u boku Kiefera Sutherlanda w serialu "Designated Survivor". Wcielił się w postać wiceprezydenta USA.

Zdjęcie Adan Canto w serialu "Designated Survivor" / Ian Watson/Disney General Entertainment Content / Getty Images

Od 2022 roku mogliśmy go oglądać w serialu HBO Max "Pani sprzątająca" , w którym wcielał się w postać gangstera Armana Moralesa. Jego bohater, który jest świadkiem brutalnego morderstwa, wciąga w kryminalny światek własną matkę, oferując jej pracę tytułowej sprzątaczki. W finale drugiego sezonu bohater Canto trafia do więzienia. Aktualnie trwają prace nad trzecim sezonem show, którego premiera zaplanowana jest na 5 marca.



Zdjęcie Adan Canto w serialu "Pani sprzątająca" / FOX / Getty Images

Adan Canto nie żyje. "Ogromna strata"

"Jesteśmy wstrząśnięci informacją o śmierci Adana Canto. Wspaniały aktor i drogi przyjaciel, mieliśmy zaszczyt mieć go w rodzinie Warner Bros. Television i Fox Entertainment od czasu jego debiutu w serialu "The Following" ponad dekadę temu" - brzmi oficjalne oświadczenie Warner Bros. Television i Fox Entertainment.