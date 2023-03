Mark Twain Prize for American Humor (czyli w skrócie nagrodę Marka Twaina) od 1998 roku (z wyjątkiem lat 2020 i 2021, gdy trwała pandemia koronawirusa) przyznaje waszyngtońskie Narodowe Centrum Kultury Stanów Zjednoczonych: John F. Kennedy Center for the Performing Arts (powszechnie nazywane Kennedy Center).

Laureatami nagrody, której patronuje XIX-wieczny pisarz i satyryk, zostają osoby, które wniosły wybitny wkład w amerykański humor. Przed Adam Sandlerem byli to m.in.: Richard Pryor , Whoopi Goldberg , Bob Newhart , Carol Burnett, Dave Chapelle i Bill Cosby (Cosby otrzymał ją w 2009 r. i... stracił dziewięć lat później w związku z licznymi zarzutami o napaści seksualne).

Adam Sandler tegorocznym laureatem nagrody Marka Twaina

W uroczystości honorującej Sandlera, która odbyła się 19 marca, wzięło udział zacne grono jego znajomych i przyjaciół, w tym: Drew Barrymore , Jennifer Aniston , Chris Rock , Conan O'Brien, Judd Apatow , Ben Stiller , Steve Buscemi , Luis Guzmán , Dana Carvey , Rob Schneider i David Spade .

Laureat skomentował wyróżnienie słowami, które miały zapewne podkreślić jego talent do rozśmieszania. "Kiedy patrzę na tę głupkowatą nagrodę, nie mogę przestać myśleć o tym, że pewnego dnia może to być broń użyta do zatłuczenia mnie na śmierć" - powiedział Sandler, cytowany przez gazetę "New York Post". Ceremonię 26 marca pokaże telewizja CNN.