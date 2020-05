Adam Sandler i LeBron James przygotowują film o NBA

Adam Sandler szykuje się do występu w kolejnej produkcji oryginalnej Netfliksa. Tym razem aktor wcieli się w postać poszukiwacza koszykarskich talentów, który odkrywa za granicą obiecującego gracza i jest przekonany o tym, że chłopak znakomicie poradzi sobie w lidze NBA. Jednym z producentów filmu zatytułowanego "Hustle" będzie legendarny koszykarz LeBron James.

Adam Sandler ma już doświadczenie we współpracy z gwiazdami NBA. W ostatnim filmie zagrał z Kevinem Garnettem /Allen Berezovsky /Getty Images

"Hustle" będzie kolejnym oryginalnym filmem Netfliksa, w którym w roli głównej zobaczymy Adama Sandlera. Wśród dostępnych tam produkcji są nie tylko komedie takie jak "The Ridiculous 6", "Sandy Wexler" czy "Zabójczy rejs", ale również filmy docenione przez widzów i krytyków - "Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)" i "Nieoszlifowane diamenty" braci Safdie.



Wideo "Nieoszlifowane diamenty": Zwiastun

W tym ostatnim głośno pobrzmiewa wątek koszykarski. Film opowiada bowiem o nowojorskim jubilerze, który zostaje namówiony przez koszykarskiego gwiazdora Kevina Garnetta do wypożyczenia mu drogocennej biżuterii.



Jak podaje serwis "Variety", nowy film z Adamem Sandlerem wyreżyseruje Jeremiah Zagar, który debiutował w fabule filmem "My, zwierzęta" z 2018 roku. Z kolei scenariusz "Hustle" napisali Taylor Materne oraz Will Fetters, autor scenariusza filmu "Narodziny gwiazdy" z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do filmu. Start prac będzie uzależniony od przebiegu pandemii COVID-19.

Adama Sandlera w najbliższym czasie będzie można zobaczyć w komedii "Hubie Halloween". Wyreżyserowany przez Stevena Brilla film opowie historię mieszkańca miasteczka Salem, niejakiego Hubiego Duboisa. Będący obiektem drwin ze strony starszych i młodszych, Hubie staje się jedyną osobą, która jest w stanie uratować święto Halloween. Na 6 sierpnia przyszłego roku zaplanowano z kolei premierę czwartej części animowanej serii "Hotel Transylvania", w której Sandler użycza głosu hrabiemu Draculi.