Jak informuje portal "Variety", Adam McKay wpadł na pomysł "Death on the Lot" w 2021 roku, podczas pracy nad podcastem zatytułowanym "Death at the Wing". Jego bohaterami byli zmarli w latach 80. ubiegłego wieku koszykarze. Autor szczególną uwagę skupił na społecznym i politycznym klimacie tamtego okresu, który nie pozostał bez wpływu na opowiadane tragedie.



"Tworząc tamten podcast, cały czas powtarzaliśmy sobie, że jedyną porównywalną sytuacją, o jakiej można było pomyśleć, był świat Hollywood niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Doszliśmy więc do wniosku, że zrobimy sezon poświęcony temu okresowi i zobaczymy, co uda nam się odkryć. I choć trudno to sobie wyobrazić, te historie jeszcze bardziej i głębiej osadzone były w sercu historii Ameryki" - powiedział McKay.

Choć twórca pracuje obecnie nad kilkoma projektami filmowymi i serialowymi, do podcastu przyciąga go fakt, że rozpoczynając nad nim pracę, nie musi mieć wszystkich niezbędnych informacji. "Możesz zacząć taki projekt bez odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie chciałbyś zadać. To wyjątkowa zabawa, bo ciągle dokonujesz jakichś odkryć" - twierdzi McKay, który wraz z innymi twórcami podcastu do udziału w nim zaprosił nie tylko krewnych bohaterów, ale też reżysera Rona Howarda czy aktora Jamesa Cromwella .

"Death on the Lot": Podcast Adama McKaya

Wiadomo, że wśród bohaterów "Death on the Lot" będą James Dean , Hattie McDaniel oraz John Garfield . Gwiazdor "Buntownika bez powodu", dwukrotnie nominowany do Oscara, zginął w wypadku samochodowym w wieku zaledwie 24 lat. Z kolei znana z "Przeminęło z wiatrem" Hattie McDaniel, pierwsza czarnoskóra laureatka Oscara, zmarła w 1952 roku na raka piersi. W tym samym roku z powodu kłopotów z sercem i stresem związanym ze znalezieniem się na niesławnej "czarnej liście Hollywood", zmarł John Garfield.

Praca nad podcastem została ukończona jeszcze przed trwającym w Hollywood strajkiem scenarzystów, ale podejmowane w nim tematy są aktualne. Bohaterem drugiego odcinka podcastu będzie Willie Bioff, gangster i przywódca związkowy, który zginął w wybuchu samochodu.



"Ludzie zapominają, że Hollywood zostało zbudowane przez związki zawodowe. Nie mogliśmy spodziewać się, że będzie to tak aktualna opowieść w sytuacji, gdy związek zawodowy scenarzystów walczy teraz o swoją przyszłość, przyszłość ludzi, którzy napędzają tę branżę. Gdy posłucha się, jak rządzący mówili wtedy o strajkujących robotnikach filmowych, wszystko to brzmi bardzo znajomo" - zapewnia McKay.