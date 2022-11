"Act of Killing": Jan Peszek u Jana Klaty w Teatrze Słowackiego w Krakowie

"Scena zbrodni" ("The Act of Killing") to dokument amerykańskiego reżysera Joshuy Oppenheimera z 2012 roku. Tytuł zdobył kilkadziesiąt nagród na całym świecie oraz otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument. To właśnie na podstawie tej produkcji Jan Klata w Teatrze Słowackiego w Krakowie reżyseruje spektakl pod tym samym tytułem. Główną rolę gra wybitny aktor Jan Peszek.

Jan Peszek gra główną rolę w nowym spektaklu Jana Klaty "Act of Killing" /Wojciech Olszanka/East News /East News