Pod koniec listopada dziennik "The Sun" doniósł, że 32-letni Aaron Taylor-Johnson zrobił furorę na zdjęciach próbnych do roli Jamesa Bonda. Miał zachwycić zarówno Barbarę Broccoli, jak i pozostałych producentów, wyrastając na głównego kandydata do roli. Teraz kolejną rewelację przynosi popularny instagramowy profil poświęcony życiu gwiazd, Deuxmoi.

"Aaron Taylor-Johnson to następny Bond. Minizwiastun przedstawiający go w słynnym bondowskim ujęciu ukaże się w marcu/kwietniu 2023 r. W ten sposób zostanie ogłoszone, że to on dostał angaż" - autorzy profilu Deuxmoi podali w relacji na InstaStories. Owym ujęciem może być charakterystyczna czołówka filmów o 007, w której Bond strzela z pistoletu.

Aaron Taylor-Johnson: Aktor jak kameleon 1 / 11 Na planie filmu "John Lennon. Chłopak znikąd" Aaron Taylor-Johnson zakochał się w reżyserującej film 42-letniej Sam Taylor-Wood. On sam miał wówczas 19 lat i był znany jako Aaron Johnson. Para pobrała się w czerwcu 2012 - wcześniej na świat przyszły dwie córki z tego związku, Wylda i Romy (dziś mają odpowiednio 4 i 2 lata). Po ślubie ona zmieniła nazwisko na Taylor-Johnson, a on dodał do swojego pierwszy człon nazwiska żony. Romans trafił na czołówki brytyjskich gazet, głównie z powodu różnicy wieku między zakochanymi - fot. Mike Coppola Źródło: Getty Images udostępnij

Aaron Taylor-Johnson to następny James Bond?

Taylor-Johnson jest Anglikiem. To laureat Złotego Globu za rolę psychopatycznego włóczęgi Raya Marcusa w produkcji "Zwierzęta nocy" . Wystąpił też w superprodukcji "Avengers: Czas Ultrona" jako Quicksilver. Ostatnio można było go oglądać w filmie akcji "Bullet Train" , gdzie grał u boku Brada Pitta .