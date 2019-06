8. Grand Prix Komeda - Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy: Laureaci

Zakończyła się ósma edycja Grand Prix Komeda - Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 czerwca, wręczono nagrody laureatom festiwalu.

O tym, kto zwycięży w konkursie na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym, decydowało w tym roku gremium w składzie: Sonia Bohosiewicz, Bartosz Chajdecki, Misia Furtak, Magdalena Grzebałkowska, Tomasz Lach - przewodniczący, Wojciech Mazolewski i Jan Kanty Pawluśkiewicz.

W konkursie brały udział kompozycje do siedmiu filmów: "Fuga", "Kamerdyner", "Kler", "Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna", "Krew Boga", "Nina" i "Słodki koniec dnia".

Decyzją jury laureatem Grand Prix Komeda został Marcin Stańczyk, autor muzyki do filmu "Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna" w reżyserii Borysa Lankosza.

"Przyjechałem z pozornie dość odległej planety, która nazywa się muzyka poważna. Pojawiłem się tutaj dzięki Borysowi i Magdalenie Lankoszom, którzy zaprosili mnie do współpracy przy filmach 'Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna' oraz 'Ciemno, prawie noc'. To pokazuje, że tak naprawdę nie ma granic w sztuce. Pokazuje to też werdykt jury, w składzie którego mamy przedstawicieli bardzo różnych sztuk i gatunków artystycznych" - mówił Marcin Stańczyk, odbierając nagrodę.

Podczas gali finałowej przyznano także trzy inne wyróżnienia. Po raz drugi została wręczona Nagroda za Całokształt Twórczości - otrzymał ją Jan A.P. Kaczmarek.

"Mnóstwo prac dla teatru, filmu, kompozycji oryginalnych, współpraca na planach produkcji filmowych chociażby polskich, amerykańskich, czeskich, niemieckich, francuskich... W jego pracach uderza wszechstronność, otwartość i wielowątkowość. To obywatel świata, który z wielką otwartością sięga po różne faktury muzyczne. Tę otwartość czuje się w jego muzyce, a także w festiwalu, który organizuje - Transatlantyk w Łodzi" - mówił o laureacie nagrody dyrektor artystyczny festiwalu, Łukasz Maciejewski.

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę Publiczności, która powędrowała do twórców filmu "Powrót" - reżyserki Magdaleny Łazarkiewicz i kompozytora Antoniego Komasy-Łazarkiewicza.



Podczas festiwalu Bartosz Konopka, reżyser "Krwi Boga", odebrał Nagrodę im. Wojciecha Jerzego Hasa dla Młodego Artysty. Fundatorką nagrody jest Wanda Ziembicka-Has.