8. edycja festiwalu Transatlantyk od 13 lipca

Pokazy filmowe, wydarzenia muzyczne, warsztaty, spotkania znalazły się w programie Transatlantyk Festival, który rozpocznie się w Łodzi 13 lipca. Hasłem tegorocznego wydarzenia, które odbywa się po raz ósmy, jest "Niepodległość dziś/Independance Now".

Jan A.P. Kaczmarek jest twórcą i dyrektorem festiwalu Transatlantyk /M. Lasyk / Reporter

Transatlantyk Festival to impreza poświęcona muzyce, sztuce filmowej i edukacji filmowej. W repertuarze tegorocznej edycji znalazło się niemal 200 filmów, w tym premiery obrazów nagradzanych na światowych festiwalach.



Podczas środowego spotkania z mediami twórca festiwalu i jego dyrektor Jan A.P. Kaczmarek odniósł się do tegorocznego hasła, które towarzyszy wydarzeniu. Przypomniał, że obchodzimy w tym roku 100-lecie niepodległości naszego kraju i dlatego - jak mówił - to znakomita okazja, aby poprzez repertuar festiwalu, jak i imprezy towarzyszące porozmawiać: co znaczy dzisiaj niepodległość, suwerenność, wolność jednostki? Jakie są granice tej wolności?

Jest przekonany, że festiwal, przy swoich artystycznych ambicjach, zawsze chce odnosić się do aktualnych wydarzeń. "Cały ten kryzys globalny, którego doświadczamy jest trochę połączony z tym hasłem, np. czy państwo może być dziś suwerenne? Czy rządzi nim rząd, czy jakaś korporacja? Czy rządzą nim banki, czy społeczeństwo, które wybrało sobie w demokratycznym państwie rząd?" - mówił.

Organizatorzy imprezy podkreślają również, że hasło nawiązuje także do różnych aspektów wolności artystycznej, niezależności i buntu, które będzie można odnaleźć w wielu zaplanowanych w programie wydarzeniach.

Inauguracje festiwalu zaplanowano na piątek 13 lipca. Otworzy go polska premiera filmu "Nasze zmagania" ("Nos batailles", reż. Guillaume Senez). Film ten był pokazywany na festiwalu w Cannes i opowiada historię Oliviera, który z pełnoetatowego pracownika zamienia się w pełnoetatowego pana domu, kiedy zostaje opuszczony przez partnerkę i sam musi zająć się dwójką małych dzieci.

Dwa kolejne obrazy, które będzie można zobaczyć tego dnia to "Donbas" w reż. Siergieja Łoźnicy i "Żniwa" ("Die Stropers", reż. Etienne Kallos), również prezentowane na festiwalu w Cannes.

Program festiwalu podzielono na kilka sekcji, a jedną z nich jest Nowe Kino, będącą przeglądem najważniejszych premier, łącznie z filmami nagradzanymi na światowych festiwalach: Cannes, Wenecji, Berlinie czy Sundance. Ponad 40. obrazów pokazywanych w tej sekcji powalczy o nagrodę Transatlantyk Distribution Award.

Po raz pierwszy w Polsce pokazany zostanie film "Reedukacja Cameron Post" ("Miseducation of Cameron Post", reż. Desiree Akhayan), który zdobył na festiwalu Sundance Wielką Nagrodę Jury. Cameron to niepokorna nastolatka, która wdała się w romans z przyjaciółką, w wyniku czego, trafia do specjalnego ośrodka, w którym powinna się "nawrócić".

Obecna na spotkaniu z mediami dyr. programowa festiwalu Joanna Łapińska przypomniała, że w trakcie jego trwania organizowany jest też konkurs polskich krótkich metraży, do którego zakwalifikowało się 31 tytułów. Zwróciła uwagę, że mogą w nim wziąć udział zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty, animacje czy obrazy eksperymentalne. Obrazy oceni międzynarodowe jury w składzie: reżyser i scenarzystka Dorota Kędzierzawska oraz krytycy filmowi - Annette Insdorf i Ariel Schweitzer.

Łapińska przypomniała również, że podczas ubiegłorocznej edycji ogromną popularnością cieszyły się doświadczenia filmowe VR. "Wyświetlimy je w ułożonych tematycznie blokach, wyselekcjonowanych spośród najlepszych doświadczeń cinematic VR na świecie, a każdy blok będzie poświęcony innemu zagadnieniu, w tym roku między innymi sztucznej inteligencji czy animacji" - powiedziała.

Podczas środowej konferencji poinformowano także o gościach festiwalu. Gościem specjalnym ma być Sally Potter - scenarzystka, reżyserka filmów krótkich, dokumentów i obrazów fabularnych. Podczas Transatlantyk Festival zostanie uhonorowana prestiżową nagrodą Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI Platinum Award 93. Widzowie będą mogli obejrzeć jej filmy - "Orlando", "Ginger i Rosa" ("Ginger&Rosa"), "Tak" ("Yes"), "Lekcję tanga" ("The Tango Lesson") oraz "Party".

Do Łodzi przyjechać ma również Siergiej Łoźnica.

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznego programu ma być retrospektywa Andrzeja Barańskiego. Pokazane zostaną "Kobieta z prowincji", "Dwa księżyce" czy "Nad rzeką, której nie ma". Barański i jego najbliżsi współpracownicy oraz aktorzy, którzy wystąpili w filmach reżysera (m.in. Jan Frycz, Artur Barciś, Ewa Dałkowska i Marek Bukowski) będą gośćmi festiwalu.

Kolejną retrospektywą będzie przegląd filmów rumuńskiego twórcy - Luciana Pintilie. Zmarły niedawno reżyser nazywany jest "ojcem chrzestnym rumuńskiej nowej fali", a jego filmy to klasyka kina rumuńskiego.

Bohaterem kolejnej retrospektywy ma być, zmarły w tym roku, Milosz Forman. "Pokażemy trzy klasyki: 'Lot nad kukułczym gniazdem', 'Amadeusz', 'Skandalista Larry Flint'" - mówiła Łapińska.

W programie tegorocznego festiwalu nie zabraknie stałych elementów imprezy, w tym kina łóżkowego, kina kulinarnego obejmujących pokaz filmu oraz inspirowaną nim kolację, konkursów kompozytorskich, spotkań, warsztatów i paneli dyskusyjnych.

8. edycja Transatlantyk Festiwal odbędzie się w Łodzi w dniach 13-20 lipca.