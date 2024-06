Laureaci i laureatki 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

64. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego dobiegła końca. W ciągu siedmiu dni festiwalowa publiczność obejrzała kilkaset filmów, biorących udział w kilku konkursach, ale również widzowie wzięli udział w pokazach pozakonkursowych, spotkaniach, wystawach i debatach. Zarówno jurorzy, jak i widzowie docenili poziom tegorocznej edycji festiwalu.



Oto werdykt 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego!

Konkurs polski

Złotego Lajkonika za najlepszy polski dokument powyżej 30 minut otrzymała Agnieszka Zwiefka za dokument "Drzewa milczą". Film doceniło jury konkursu polskiego pod przewodnictwem Piotra Śliskowskiego. Oto uzasadnienie: "Za opowieść, która jest dziełem kompletnym. Za film, w którym uchodźca jest człowiekiem, a nie pustym medialnym tematem. Za przejmujący zapis bólu, rozpaczy, odrzucenia i braku akceptacji, ale jednocześnie za obraz dający nadzieję". Film Agnieszki Zwiefki otrzymał również wyróżnienie w międzynarodowym konkursie dokumentalnym, a także rekomendację Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskich Nagród Filmowych. Specjalne wyróżnienie otrzymała bohaterka filmu, Runa Husni.

Już po raz drugi przyznano trzy Złote Lajkoniki filmom krótkometrażowym. Najlepszą polską fabułą został film "Comme Des Cowboys" autorstwa Julii Sadowskiej "za intymne i sugestywne filmowe opowiadanie. Za osobisty głos autorki, która nie podpierając się tematem, uchyla drzwi do świata własnej wrażliwości". Jury pod przewodnictwem Jacka Borcucha nagrodziło także animację "Innego końca nie będzie" Piotra Milczarka "za pełną oryginalnego humoru satyrę obnażającą wady współczesnego społeczeństwa", a wśród dokumentów zachwyciła ich "Zupa z tygrysa" Kacpra Świtalskiego nagrodzona "za historię o tym, jak chwytać życie. Za pokazanie nam, że niezwykła przygoda może czekać tuż za rogiem. Soczyste, nasycone kolorami zdjęcia zabierają nas w podróż, której nie dotyczą żadne ramy, a niosą ją najprostsze, przy tym najważniejsze emocje". Wyróżnienie od Jury otrzymała Elżbieta Benkowska za krótkometrażową fabułę "Siła oporu".



Zdjęcie Piotr Milczarek, autor animacji "Innego końca nie będzie" / fot. Maciek Zygmunt / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Nagrodę dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, ATM Group i FDR Studio przyznano Annie Bławut-Mazurkiewicz za film "Wszystko ma żyć".

Po raz kolejny na festiwalu przyznano nagrodę im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne pod mecenatem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Tytuł trafił do Grzegorza Brzozowskiego za film "Tylko dzień i noc".



Wyróżnienie Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu za debiut dla twórcy pierwszego lub drugiego filmu fabularnego otrzymała Ewa Borysewicz za "Cud". Film został doceniony również za najlepszy montaż. Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich otrzymała Aleksandra Rosset-Żak.

Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowana przez Black Photon trafiła do Aliaksandra Tsymbaliuk za film "Koka".



Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych

Jury, którego przewodniczącym był ubiegłoroczny laureat, Nick Read, zadecydowało, że Złoty Róg otrzyma Askold Kurov i Anonimowy Twórca "O karawanie i psach". W uzasadnieniu możemy przeczytać: "Obserwacja nieubłaganego odliczania do rozpoczęcia wojny na Ukrainie na początku 2022 roku czyni z filmu O karawanie i psach dokument wyjątkowy. Pokazuje nie tylko historyczny moment, ale także nieopisane wysiłki rosyjskich dziennikarzy i aktywistów w walce o wolność prasy i prawa człowieka. Ten misternie zrealizowany, ważny film zyskał szacunek jury i bez wahania polecamy go międzynarodowej publiczności".

Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych przyznano Tomaszowi Wolskiemu za "Rok z życia kraju". Jak możemy przeczytać w werdykcie: "Jury było pod ogromnym wrażeniem mistrzowskiego montażu: widocznego w tempie, doborze ścieżki dźwiękowej, pejzażu dźwiękowym i konstrukcji narracji. Film wywołuje szeroki wachlarz emocji, od śmiechu po współczucie i oburzenie, czyniąc odległą historię tym bardziej istotną i aktualną dla współczesnej publiczności".

A Srebrny Róg dla reżyserki filmu o tematyce społecznej otrzymała Oksana Karpovych, autorka dokumentu "Przechwycone". Produkcja została doceniona "ze względu na swoje wyjątkowe walory estetyczne film Przechwycone na długo pozostanie w pamięci widzów. Nagrania rozmów telefonicznych między rosyjskimi poborowymi a członkami ich rodzin tworzą obraz społeczeństwa w rozkładzie. Matki, siostry i partnerki stają się współwinne banalności zła. Poruszające obrazy zdewastowanych krajobrazów, które ci sami żołnierze widzieli na Ukrainie, nadają kontekstu warstwie dźwiękowej, tym samym tworząc przekonującą i niezwykłą perspektywę na obecny konflikt".

Wyróżnienie przyznano dokumentowi Agnieszki Zwiefki "Drzewa milczą".

Międzynarodowy konkurs filmów muzycznych DocFilmMusic

Najlepszym dokumentem muzycznym została uznana historia niepokornej wokalistki i aktywistki na rzecz praw kobiet i osób LGBTQ+. Złoty Hejnał otrzymali twórcy "Tako rzecze Peaches" - Philipp Fussenegger i Judy Landkammer. Jury, w którego składzie zasiadał przewodniczący Matej Bobrik oraz Ana Sofia Fonseca i Michał Fojcik, uzasadniło swój werdykt: "ten film to niesamowita podróż do życia kogoś, kto pokazuje nam siłę walki o nasze prawa, wprowadzając na scenę tak ważne kwestie, jak wzmocnienie pozycji kobiet, wolność seksualna i starzenie się, nawet gdy tematy te nie były popularne. Film zachwyca swoją autentycznością".

Zdjęcie Twórcy filmu "Tako rzecze Peaches" dziękują za nagrodę Złoty Hejnał, fot. Maciek Zygmunt / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

Tegoroczny Złoty Smok trafił do animacji - zwycięzcą okazał się Akihito Izuhara nagrodzony za film "Wydra". Uzasadnienie jury: "czyste dzieło sztuki, które jest zarówno minimalistyczne, jak i maksymalistyczne. Tajemniczy poetycki film, który każe nam się zatrzymać w ciszy, by kontemplować relację między ludzką cywilizacją a naturą".

Członkowie Jury pod przewodnictwem Coriny Schwingruber-Ilić postanowiło przyznać Srebrny Róg dla reżysera najlepszego dokumentu Ivanowi Zahinosowi za "Don Benjamina". Jurorzy w swoim werdykcie napisali: "to historia o lokalnej społeczności, która postanawia obronić dom zarówno swój, jak i ten należący do nas wszystkich. Dzięki niezłomności głównego bohatera, ten podnoszący na duchu film przywraca wiarę w ludzkość, wyciska łzy i daje nadzieję". Nagroda za najlepszą krótką fabułę trafiła do Anny Korom za "Diamentową piękność". Dla jurorów był to "film, który jednocześnie odpycha i urzeka, a swoją historię opowiada z przewrotnym poczuciem humoru, ale również z szacunkiem i empatią wobec swoich bohaterów". Srebrny Róg dla animacji przyznano Seung-Hee Jung za "Wspomnienia ciemnej chmury", czyli "kreatywne ukazanie szaleństwa jakie rządzi naszą współczesną rzeczywistością i nierzeczywistością, z którą każdy może się identyfikować. Dystopia może mienić się tysiącami barw".

Nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego, kandydata Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii krótkometrażowej otrzymał Mohammed Almughanni za polsko-palestyńsko-francuską produkcję "Pomarańcza z Jaffy".

Zdjęcie Krakowski Festiwal Filmowy 2024 - gala finałowa, fot. Maciek Zygmunt / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy: Pozostałe nagrody

Nagroda FICC- jury Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych postanowiło przyznać nagrodę Don Quichota filmowi "Brzęczenie ziemi" w reżyserii Grety Stocklassy oraz wyróżnienie dla animacji "W ósmym dniu" w reżyserii Agathe Sénéchal, Alicii Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin i Théo Duhautois.



Nagroda FIPRESCI - jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych przyznało nagrodę Oksanie Karpovych za dokument "Przechwycone".

Nagroda Jury Studenckiego powędrowała do dokumentu muzycznego "Omar i Cedric" w reżyserii Nicolasa Jacka Daviesa, a Nagrodę publiczności zdobył pełnometrażowy dokument "Wszystko ma żyć" w reżyserii duetu Tetiana Dorodnitsyna i Andrii Lytvynenko.

64. Krakowski Festiwal Filmowy w wersji online na KFF VOD trwa jeszcze do 16 czerwca 2024 roku.