Sharon Stone udowadnia, że nawet w wieku 62 lat można zachwycać figurą. Gwiazda znana m.in. z "Nagiego instynktu" opublikowała na swoim Instagramie kadr, na którym możemy zobaczyć jej zgrabne nogi. Zdjęcie zachwyciło fanów, którzy nie mogą uwierzyć w wieczną młodość aktorki.

Sharon Stone to jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek lat 90. Do historii przeszła scena z filmu "Nagi instynkt" z 1992 roku, w której 34-letnia wówczas gwiazda ubrana w białą mini zakłada nogę na nogę, prezentując swoje zgrabne nogi. Choć od premiery thrilleru minęły już niemal trzy dekady, to aktorka postanowiła udowodnić, że nadal potrafi zachwycić urodą.



Na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się kadr zza kulis jednej z sesji zdjęciowych. Zobaczyliśmy na nim, jak Sharon Stone pozuje w zmysłowym czarnym body, dumnie prezentując swoje nogi.



"Jestem nie tylko zdumiona, ale i wdzięczna, że wciąż jestem modelką w wieku 62 lat" - czytamy pod fotografią.

Pod zdjęciem natychmiast pojawiło się mnóstwo wirtualnych serduszek i komentarzy komplementujących wygląd gwiazdy. Fani są pod ogromnym wrażeniem rewelacyjnej figury 62-latki i tego, że potrafi tak wyglądać bez pomocy żadnych zabiegów medycyny estetycznej. Wśród internautów, którzy docenili świetną formę aktorki, nie zabrakło znanych nazwisk. Pod wrażeniem były m.in. modelki Naomi Campbell i Alek Wek.

Konrad Lubaszewski