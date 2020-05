60. Krakowski Festiwal Filmowy: Wyjątkowa edycja

Krakowski Festiwal Filmowy obchodzi w tym roku swój 60. jubileusz. Ze względu na pandemię, wszystkie seanse, spotkania z twórcami i wydarzenia towarzyszące odbędą się online. W programie zaprezentowanych zostanie prawie 200 filmów z całego świata, w tym kilkadziesiąt premier, odbędzie się ponad 60 spotkań z filmowcami, bohaterami i jurorami. Galę wręczenia nagród poprowadzi Maciej Stuhr.

Galę wręczenia nagród poprowadzi w tym roku Maciej Stuhr /materiały prasowe

Wiadomości "Pollywood": Hollywood narodziło się... w Polsce

Z okazji okrągłej, 60. edycji, karnety i bilety dostępne są w jubileuszowych cenach: karnet na wszystkie wydarzenia za 60 zł, a bilet za 6 zł.



Cztery równorzędne konkursy: dokumentalny, krótkometrażowy, DocFilmMusic oraz polski ocenią wybitne osobowości świata kina, filmowi twórcy, przedstawiciele międzynarodowych festiwali, a także dotychczasowi laureaci Krakowskiego Festiwalu Filmowego, m.in. Jan Komasa, Łukasz Żal, Magdalena Łazarkiewicz, Leszek Możdżer.



Festiwal otworzy dokument "Pollywood" Pawła Ferdka. To osobista podróż do Ameryki, którą reżyser odbył śladami wschodnioeuropejskich założycieli Hollywood - Samuela Goldwyna, Luisa B. Mayera i braci Warner. To także uniwersalna i ekscytująca historia o marzeniach, odwadze i desperacji, ukazana na tle historii Fabryki Snów oraz współczesnego Hollywood.



Gościem specjalnym tej edycji jest kinematografia duńska. W ramach sekcji Fokus na Danię zaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe z Danii oraz program dla dzieci i młodzieży, a także wybór filmów studenckich.

Tegoroczną nagrodę Smoka Smoków za wkład w rozwój światowego filmu dokumentalnego otrzyma Péter Forgács - wybitny węgierski dokumentalista i światowej sławy artysta multimedialny. Niezwykła twórczość Forgácsa opiera się na oryginalnej technice tworzenia filmów z gotowych materiałów nakręconych przez innych autorów.



W trakcie festiwalu odbędą się pokazy filmów z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących zorganizowane we współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł. Będą to: "xABo: Ksiądz Boniecki", "Efekt Motylka", "Tygrysice Menopauzy", "Guczo. Notatki z życia", "Moja bezsenna ciemność".



Już po raz ósmy w programie festiwalu znajdzie się sekcja dokumentów naukowych Docs+Science. Ziemia niczyja. Najciekawsze polskie filmy dokumentalne autorstwa zarówno młodych twórców, jak i uznanych reżyserów zobaczymy w ramach Panoramy polskiego dokumentu. Kids&Youth - kino dla młodych to filmowy przegląd dla najmłodszych widzów i młodzieży. W programie także dokumenty o sprawach kobiecych w cyklu Opowieści ze świata. Świat kobiet oraz obraz starego kontynentu z perspektywy mężczyzn w cyklu Gdzieś w Europie. Chłopaki też płaczą.



Ważną częścią restiwalu jest KFF Industry - największa w Polsce platforma spotkań branżowych. Wydarzenia w ramach KFF Industry również odbędą się online. W programie, już po raz szósty, znajdzie się m.in. jedna z sesji DOC LAB POLAND, współorganizowana przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego.



Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.



Jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w całości w sieci! Najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkie fabuły ze świata, oczekiwane polskie premiery, a także spotkania z twórcami będą dostępne online, bez wychodzenia z domu.



60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie online się w dniach 31 maja - 7 czerwca 2020.