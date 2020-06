60. Krakowski Festiwal Filmowy online zakończy się... w kinie!

60. Krakowski Festiwal Filmowy, który z powodu pandemii odbywa się w tym roku online, zakończy się jednak tradycyjnie. Pokaz filmów nagrodzonych odbędzie się w salach Kina Pod Baranami w Krakowie.

60. Krakowski Festiwal Filmowy: Pokazy filmów nagrodzonych odbędą się online oraz w Kinie Pod Baranami w Krakowie /materiały prasowe

60. Krakowski Festiwal Filmowy rozpoczął się 31 maja i zakończy w niedzielę, 2 czerwca. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa imprezę w całości przeniesiono do internetu. Sale wirtualnego kina od pierwszego dnia festiwalu były wypełnione widzami. W spotkaniach z twórcami oraz wydarzeniach specjalnych transmitowanych na żywo uczestniczyła liczna publiczność.



Co roku, tradycyjnie w niedzielę, w ostatni dzień festiwalu, odbywa się maraton filmów nagrodzonych we wszystkich festiwalowych konkursach. Tak też będzie tym razem. Niedzielne seanse w wirtualnym kinie rozpoczną się o godz. 11:00 i potrwają do późnych godzin wieczornych.



Krakowski Festiwal Filmowy postanowił zareagować na zniesienie części obostrzeń dotyczących działalności kinowej i 7 czerwca zaprosić publiczność na seanse zwycięskich filmów także do Kina Pod Baranami.

"Niejednokrotnie powtarzaliśmy, że mimo ogromnej ekscytacji nową formułą tegorocznego festiwalu, nie możemy się doczekać powrotu do kin. Jesteśmy szczęśliwi, że może się to wydarzyć znacznie wcześniej niż przypuszczaliśmy. Dzięki temu, finał naszego festiwalu będzie naprawdę wyjątkowy i z pewnością przejdzie do historii" - podkreśla Olga Lany, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Seanse w salach kinowych krakowskiego Kina Pod Baranami (przy Rynku Głównym oraz w Małopolskim Ogrodzie Sztuki) rozpoczną się równolegle z seansami wirtualnymi - o godz. 11:00.

Szczegółowy program projekcji zostanie ogłoszony po uroczystej gali zamknięcia festiwalu, która odbędzie się 6 czerwca o godz. 19.00. Bezpośrednio po gali także zostaną pokazane wybrane filmy nagrodzone: filmy laureata Złotego Lajkonika w konkursie polskim, laureata Złotego Smoka w konkursie krótkometrażowym oraz laureatów Złotego i Srebrnego Rogu w międzynarodowym konkursie dokumentalnym.