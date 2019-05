59. Krakowski Festiwal Filmowy: Kino plenerowe, pokazy dla dzieci, warsztaty, wystawy

Plenerowe kino pod Wawelem i we wnętrzu Barbakanu, pokazy dla dzieci, warsztaty czy japońskie animacje - na widzów 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego czeka wiele wydarzeń, na które wstęp jest bezpłatny. Impreza rozpoczyna się w niedzielę, 26 maja.

Kadr z filmu "Nazywam się Cukinia" /materiały prasowe

Niezwykłe kino wewnątrz Barbakanu

Z okazji 70. urodzin Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w niezwykłej, średniowiecznej scenerii wnętrza Barbakanu, w środę i w czwartek (29-30 maja), odbędą się pokazy klasyki polskich filmów dokumentalnych, zrealizowanych przez warszawskie studio.

To w WFDiF rodziły się i rozkwitały najważniejsze trendy w polskim kinie dokumentalnym - od pierwszych realizacji powojennych, poprzez legendarną "czarną serię" i najsłynniejsze produkcje lat 60., 70. i 80., aż po filmy czasu przełomu. To tutaj swoje filmy realizowali najwięksi dokumentaliści, tutaj powstawały też fabularne debiuty Agnieszki Smoczyńskiej, Bodo Koxa, Katarzyny Rosłaniec.

Z okazji jubileuszu zaprezentowany zostanie wybór dokumentów zrealizowanych przy Chełmskiej 21, m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Władysława Ślesickiego, Kazimierza Karabasza czy Marcela Łozińskiego.

Natomiast we wtorek, 28 maja, w Barbakanie widzowie zobaczą filmy zrealizowane przez Wytwórnię Filmów Oświatowych, która również świętuje jubileusz 70-lecia. W programie dokumenty m.in. Piotra Szulkina, Bogdana Dziworskiego czy Wojciecha Wiszniewskiego.

Master Class Caroline Leaf

Wyjątkowym wydarzeniem tej edycji festiwalu będzie spotkanie z laureatką nagrody Smoka Smoków, Caroline Leaf. Zdobywczyni wielu filmowych nagród, nominacji do Oscara czy nagrody BAFTA, a także Złotego i Srebrnego Smoka Krakowskiego Festiwalu Filmowego, poprowadzi 28 maja o godzinie 15.00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki swój master class.

Podczas swojej lekcji mistrzowskiej kanadyjsko‐amerykańska artystka zaprezentuje slajdy i fragmenty filmów, by pokazać, w jaki sposób ewoluowało jej myślenie o pracy animatorki. Opowie też o tym, jak znalazła się na obecnym etapie swojej kariery, na którym bardziej niż animacją interesuje się rysunkiem i malarstwem.



Zdjęcie Plakat 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego / materiały prasowe

Wokół Szumowskiego

W 15. rocznicę śmierci Macieja Szumowskiego Krakowski Festiwal Filmowy przypomni sylwetkę tego dziennikarza, redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej" oraz filmowca, który pochylał się nad ludzkim nieszczęściem i społeczną niesprawiedliwością.

W przeglądzie znajdą się fragmenty głośnego cyklu Polska zza siódmej miedzy oraz serii Oddam życie za pracę oraz filmy jego dzieci, Małgorzaty Szumowskiej i Wojciecha Szumowskiego. Pokazy odbędą się 26 i 31 maja oraz 1 czerwca.

Celebration. Pokaz japońskich animacji

Na miłośników azjatyckich podróży, czeka wycieczka do świata japońskich animacji, które pokazują współczesne trendy tego gatunku. Autorami prezentowanych filmów są młodzi artyści związani m.in. z Kyoto City University of Arts w Japonii.

Pokaz filmów japońskich jest częścią projektu "Celebration - pomiędzy krytyką a estetyką", wpisanego w odbywające się obchody 100‐lecia nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Japonią. Filmy będzie można zobaczyć 31 maja o 21.30 w sali Scena AST.

Zabierz Mamę do kina, czyli Dzień Matki z KFF

Z okazji Dnia Matki, Krakowski Festiwal Filmowy przygotował dla swoich widzów promocję, która ma zachęcić do spędzenia tego wyjątkowego święta wspólnie. Każdy, kto 26 maja, przyjdzie na festiwalowy seans wraz ze swoją mamą, będzie mógł otrzymać drugi bilet, czyli bilet dla mamy, bezpłatnie.

W tym dniu seanse festiwalowe odbędą się w Kinie Pod Baranami, Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Scenie AST oraz Kijów.Centrum. Promocja obowiązuje także na ceremonii otwarcia festiwalu, gdzie pokazany zostanie film "Wiatr. Thriller dokumentalny" Michała Bielawskiego.

Dzień dziecka z KFF

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, KFF zaprasza młodych miłośników filmu do kina Paradox. Wśród tegorocznych propozycji znajdą się dwa filmy fińskie: "Superfutrzak", który zapewni świetną zabawę i "Mój nowy kraj", którego bohaterką jest 10‐letnia Farrah, zaczynająca życie w zupełnie nowym miejscu. W programie także nagradzany na całym świecie film "Nazywam się Cukinia".

Atrakcją dla dzieci będą także warsztaty z Albinem Talikiem, artystą transmedialnym, twórcą techniki papierowego malarstwa. Jak ze starych książek, ulotek i gazet zrobić dzieło sztuki? Odpowiedzią na to pytanie jest KOLAŻ. Do kompletu potrzebne będą jeszcze tylko nożyczki, trochę kleju i dobra zabawa gotowa! Warsztaty będą odbywać się od 10.00 do 15.00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Otwarcie wystawy fotografii "Pamięć"

Nieodłączną częścią festiwalu są wystawy, które łączą sztukę prezentowaną w galeriach z X muzą. W tym roku jednym z wydarzeń towarzyszących jest wystawa "Pamięć" Galerii ASP. Czarno‐białe, mocno dotknięte przez czas fotografie i codzienne życie studentów moskiewskiej filmówki, zdjęcia z planów filmowych, eksperymenty z formą.

Archiwum operatora filmowego Leonida Burlaki odnalazł przypadkowo jego wnuk Ihor Ivanko. Postanowił nakręcić dokument o dziadku, aby zachować jego wspomnienia i odtworzyć realia epoki. Wystawa czynna od 16 maja do 2 czerwca, a uroczyste otwarcie odbędzie się 26 maja o godzinie 16.00 w Galerii Akademii Sztuk Pięknych.

Zdjęcie Kadr z filmu "Pieśni odkupienia" / materiały prasowe

Dźwięki muzyki

Plenerowe pokazy sekcji "Dźwięki muzyki" to gratka dla widzów spragnionych dobrej muzyki, wybitnego kina i pięknych okoliczności przyrody. Od poniedziałku do piątku (27-31 maja), pod gwieździstym niebem, z widokiem na Wawel, na wielkim ekranie będzie można zobaczyć dokumenty pokazywane w ubiegłych latach w sekcji DocFilmMusic.

Kino pod Wawelem otworzy dokument o liderze Nirvany, "Kurt Cobain: Montage of Heck". Kolejny film, "Pieśni odkupienia" to historia zakładu karnego w Jamajce, w którym wdrożono program resocjalizacji przez muzykę, a przestępcy stają się twórcami reggae. Publiczność zobaczy też "Kiedy Bóg śpi" o artyście Shahinie Najafim, na którego ajatollahowie wydali fatwę za obrazę islamu. Kolejny wieczór to "Ryuichi Sakamoto: Coda", film o autorze muzyki do filmów Bertolucciego czy "Zjawy". "Maksymiuk. Koncert na dwoje", który zamknie cykl, to portret dyrygenta, pianisty i kompozytora Jerzego Maksymiuka.



Zdjęcie Kadr z filmu "Ryuichi Sakamoto: Koda" / materiały prasowe

59. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się od 26 maja do 2 czerwca 2019 roku.