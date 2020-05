W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i zaleceniami rządu w zakresie organizacji imprez masowych 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (FPFF) w Gdyni nie odbędzie się w 2020.

W tym roku nie poznamy laureatów Złotych Lwów /Anna Bobrowska/KFP / Reporter

Decyzję o przełożeniu imprezy jednogłośnie podjął Komitet Organizacyjny FPFF.



Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszek Kopeć ma 30 dni na przygotowanie zmian w regulaminie festiwalu, w tym jego harmonogramu, regulujących kwestie formalno-prawne wynikające z decyzji Komitetu Organizacyjnego - wynika z komunikatu.



Wszyscy członkowie Komitetu Organizacyjnego opowiedzieli się za tym, by filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w festiwalu w tym roku, mogły być do niego zgłaszane również w roku przyszłym.



45. FPFF w Gdyni miał odbyć się w dniach 14-19 września 2020.