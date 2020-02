W pierwszy weekend na ekranach kin film "365 dni" obejrzało 454 tysiące widzów. To najlepsze kinowe otwarcie w 2020 roku.

Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone w filmie "365 dni" /YouTube

Wyreżyserowany przez Barbarę Białowąs film "365 dni" ma być zupełnym przeciwieństwem polskich komedii romantycznych, jakie na przełomie roku pojawiają się w kinach. Bohaterami tej opowieści o pożądaniu i pragnieniach są Włoch Massimo Torricelli oraz Polka Laura Biel.



Massimo to boss sycylijskiej mafii, który po śmierci ojca zostaje zmuszony do przejęcia władzy w kierowanej przez niego organizacji. Z kolei Laura to dyrektorka sprzedaży w luksusowym hotelu, której zupełnie nie układa się życie prywatne. Próbując naprawić swój związek, przylatuje z partnerem i przyjaciółmi na Sycylię, gdzie na jej drodze staje przystojny Massimo. Mafiozo porywa Laurę, więzi ją i daje 365 dni na pokochanie go.



W rolach kochanków zobaczymy Annę Marię Sieklucką oraz Michele'a Morrone'a. W pozostałych rolach wystąpili Magdalena Lamparska, wcielająca się w Olgę, najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki, Natasza Urbańska (Anna, była partnerka Massimo), Grażyna Szapołowska (mama Laury), Tomasz Stockinger (tata Laury), Bronisław Wrocławski (Mario), Mateusz Łasowski (Martin), Natalia Janoszek (Karolina) oraz Otar Saralidze (Domenico, brat głównego bohatera).

Mimo frekwencyjnego sukcesu, film Barbary Białowąs został zmiażdżony przez krytyków.

Słabe recenzje skomentowała na Instagramie autorka powieściowego pierwowzoru, Blanka Lipińska. "Nie robiliśmy tego filmu dla krytyków. Kto to jest krytyk? Wiecie, krytyk to jest ktoś, kto zna się na danej dziedzinie. Z tego, co wiem, w Polsce nie mamy dobrobytu filmów erotycznych (...), więc jak ktoś jest specjalistą od erotyki, to ja chciałabym wiedzieć, kto to, bo zdanie takiego człowieka, by się dla mnie liczyło. (...) Kimże są krytycy w odniesieniu do milionów fanów?" - zapytała retorycznie pisarka.

W relacji na Instagramie pisarka zdradziła również fanom, że w poniedziałek wchodzi na plan kolejnej produkcji filmowej. Tym razem będzie to ekranizacja drugiej części książki - "Ten jeden dzień", która ma trafić do kin w lutym 2021 roku.

W najbliższy piątek, 14 lutego, "365" dni trafia na ekrany kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

