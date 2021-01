"365 dni" najchętniej oglądanym filmem na Netfliksie w 2020 roku

​Blanka Lipińska może dopisać kolejne osiągnięcie do listy swoich sukcesów! Film "365 dni" na podstawie jej książki to najpopularniejsza produkcja na świecie oglądana na platformie Netflix! Film zyskał popularność szczególnie w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Anna Maria Sieklucka oraz Michele Morrone w scenie z "365 dni" /materiały prasowe

Film erotyczny na podstawie bestsellera Blanki Lipińskiej "365 dni" miał światową premierę w lutym 2020 roku. W Polsce produkcja Barbary Białowąs i Tomasza Mendesa szybko zyskała popularność, a już po kilku tygodniach trafiła na Netfliksa. Na platformie ponownie osiągnęła sukces!



W czerwcu brytyjska studencka organizacja "Pro Empower", która zajmuje się nadużyciami seksualnymi w szkolnictwie wyższym, wystosowała petycję o usunięcie filmu z serwisu streamingowego w Wielkiej Brytanii. Netflix nie poddał się presji - i jak się okazuje, produkcja z miesiąca na miesiąc zyskiwał kolejnych fanów!

W efekcie zajął pierwsze miejsce światowego zestawienia najchętniej oglądanych filmów na Netfliksie w 2020 roku!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "365 dni" [trailer] materiały dystrybutora

Odtwórcami głównych ról w filmie na podstawie książki Blanki Lipińskiej są Anna Maria Sieklucka oraz Michele Morrone. W produkcji oglądamy również Magdalenę Lamparską, Bronisława Wrocławskiego, Otara Saralidze, Mateusza Łasowskiego, Grażynę Szapołowską, Tomasza Stockingera, Przemysława Sadowskiego, Michała Mikołajczaka, Nataszę Urbańską, Agnieszkę Warchulską, Natalię Janoszek oraz Mateusza Grydlika.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "365 dni" [trailer 2] materiały dystrybutora

Na kolejnych miejscach najchętniej oglądanych filmów na Netfliksie znalazły się "Enola Holmes", "Kronika świąteczna 2", "Randki od święta", "The Old Guard", "Dylemat społeczny", "Power", "The Kissing Booth 2", "SpongeBob Film: Na ratunek" oraz "Tyler Rake: Ocalenie".

Wideo "Enola Holmes": Oficjalny zwiastun

Beata Kustra