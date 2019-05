33. Tarnowska Nagroda Filmowa: 12 filmów w konkursie

33. Tarnowska Nagroda Filmowa odbędzie się w tym roku w dniach 1-8 czerwca w jednym z najstarszych działających kin w Polsce, w tarnowskim Marzeniu. Do konkursu wybranych zostało 12 tytułów. Co czeka festiwalowych widzów?

Plakat 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej /materiały prasowe

Tarnowska Nagroda Filmowa - festiwal wybranych polskich filmów fabularnych jest imprezą poświęconą polskiej kinematografii, a będąc zaliczaną do najstarszych po festiwalu filmowym w Gdyni może poszczycić się Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2011) przyznaną w kategorii: krajowe wydarzenie filmowe.



33. edycja festiwalu odbędzie się w terminie od 1 do 8 czerwca w jednym z najstarszych działających kin w Polsce, w tarnowskim Marzeniu (od 1913 roku, ul. Staszica 4).

Reklama

Do konkursu wybranych zostało 12 tytułów: "7 uczuć" Marka Koterskiego, "Ciemno, prawie noc" Borysa Lankosza, "Córka trenera" Łukasza Grzegorzka, "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej, "Jak pies z kotem" Andrzeja Kondratiuka, "Kamerdyner" Filipa Bajona, "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, "Nina" Olgi Chajdas, "Słodki koniec dnia" Łukasza Borcucha, "Ułaskawienie" Jana Jakuba Kolskiego, "Wilkołak" Adriana Panka, "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.



Projekcjom konkursowym tradycyjnie towarzyszyć będą spotkania z twórcami w klubie festiwalowym.



Tegoroczny konkurs oceni i nagrodzi "Maszkaronem" oraz Nagrodą Specjalną TV Kino Polska Jury 33. TNF pod wodzą Andrzeja Jakimowskiego, reżysera, laureata TNF sprzed sześciu lat, a zasiądą w nim ponadto: Dorota Roqueplo (kostiumograf), Tomasz Gąssowski (kompozytor), Cezary Harasimowicz (scenarzysta), Paweł Mossakowski (krytyk), Ireneusz Pastuszak (aktor) i Arkadiusz Tomiak (operator). Tradycyjnie swe nagrody przyzna Jury Młodzieżowe - "Kamerzysta" oraz festiwalową publiczność - "Publika".

Poza konkursem odbędą się specjalne pokazy filmów (Aneks), które nie są stricte fabułami, a bliżej im do innych rodzajów kinematograficznych - dokumentu, animacji, eksperymentu. Przedstawione zostaną cztery tytuły: dokumentalno-fabularna animacja Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente "Jeszcze dzień życia", "Over the Limit" Marty Prus, "Monument" - efektowny aktorski dyplom studentów łódzkiej Szkoły Filmowej, wyreżyserowany przez Jagodę Szelc, oraz realizowane przez blisko dekadę "Niebieskie chachary" Cezarego Grzesiuka.

Podobnie jak w latach poprzednich festiwalowi towarzyszy obszerna sekcja dziecięca. W cyklu Filmy Młodego Widza konkurs filmów animowanych dla dzieci (13 bajek) oceni Jury Dziecięce, a zaprzyjaźniony poznański festiwal "Wędrujące Ale Kino!" przedstawi w Tarnowie najnowszy film dla dzieci i młodzieży "Dzień czekolady" Jacka Piotra Bławuta.

Jurorskie werdykty poznane zostaną 8 czerwca podczas Gali Wręczenia Nagród w Amfiteatrze Letnim, nowej przestrzeni festiwalowej.

W tym dniu, Krzysztof Zanussi - reżyser, scenarzysta, producent, pedagog, jako tegoroczny laureat Nagrody za całokształt twórczości i wkład w kinematografię, odbierze statuetkę "Wyróżnienie" oraz nagrodę pieniężną. Nagrody te Kapituła TNF przyznaje od czternastu edycji festiwalu, a uhonorowani nią zostali: Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern, Tadeusz Konwicki, Franciszek Pieczka, Wojciech Kilar, Danuta Szaflarska, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn, Jan Nowicki, Agnieszka Holland, Allan Starski, Witold Sobociński, Janusz Gajos, Janusz Majewski.

To również okazja, by widzom w Prologu (27-31 maja) festiwalu przypomnieć sześć wybranych filmów tegorocznego laureata. Od debiutu - "Struktury kryształu", poprzez "Iluminację", "Barwy ochronne", "Constans", "Cwał", po najnowszy kinowy - "Eter".

Tarnowska Nagroda Filmowa to nie tylko projekcje w kinowej sali i spotkania w klubie festiwalowym.



33. edycję uzupełni szereg projekcji, które rozegrają się w plenerze, a ich festiwalowym domem będzie tarnowski Amfiteatr Letni. Wśród nich tematyczne pokazy filmów: siedmiu krótkometrażowych o tematyce kobiecej (Z kobiecej perspektywy, 3 czerwca), czterech muzycznych dokumentów (W kręgu muzyki, 5 czerwca) oraz spotkania z ich twórcami.

Ponadto, swój jubileusz 70-lecia obchodzić będzie Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF). A podczas dwóch wieczorów, pod chmurką, przedstawione zostaną (6 czerwca) filmy Janusza Majewskiego: "Ostatni Klezmer" (dokument), "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" (fabuła) przy udziale samego reżysera i dyrektora WFDiF - Włodzimierza Niderhausa.

Dzień później (7 czerwca), z okazji wspomnianego jubileuszu, widzowie zobaczą Złotą dziesiątkę dokumentów wyselekcjonowanych na TNF przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W dniach od 3 do 8 czerwca, w plenerowym amfiteatralnym kinie, jako dopełnienie sekcji dziecięcej festiwalu, dla najmłodszych widzów przygotowane są Bajkowe godziny, czyli zestawy bajkowe z serii Bajki i baśnie polskie z Telewizyjnego Studia Filmowego w Poznaniu, wielokrotnego laureata nagród jury dziecięcego poprzednich edycji TNF.

Program TNF uzupełnią imprezy towarzyszące, w tym koncerty (Amfiteatr), wystawy (TCK, BWA, przestrzeń miejska Tarnowa), warsztaty (PWSZ, TCK), debaty (TCK), swym charakterem nawiązujące do X Muzy.



1 czerwca muzycznie festiwal zainauguruje występ septetu Electric-Acoustic Beat Seassion (EABS), wykonujący materiał z albumu "Repetitions. Letters to Krzysztof Komeda", w całości poświęconego twórczości pianisty i kompozytora, tym samym wpisując się w obchody 50. rocznicy śmierci tego genialnego muzyka.

2 czerwca dla najmłodszych, nieco starszych i ich opiekunów oraz miłośników muzyki zjawiskowy, żeński kwartet smyczkowy Con Affetto, zagra znane muzyczne melodie z bajek i filmów, wciągając do zabawy dzieci.

4 czerwca w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów artyści Piwnicy Pod Baranami przedstawią muzyczny spektakl nawiązujący do bogatych tradycji krakowskich kabaretów i nie tylko, z odważną kpiną i surrealną dadaistyczną zabawą, ale także z poetycką zadumą i muzyką wybitnych piwnicznych kompozytorów. Występ poprzedzi projekcja filmu dokumentalnego Pawła Kędzierskiego "Wybory'89".

7 czerwca lubiane tematy z polskich filmów i seriali na wibrafon i gitarę wykona duet Szułakiewicz & Migała.

8 czerwca wspomnianą Galę Wręczenia Nagród 33. TNF uświetni koncert jednego z najgłośniejszych duetów ostatnich lat - SMOLIK / KEV FOX.

Wystawy 33. TNF:

Jeszcze nie ma wszystkich. Plakaty Oli Niepsuj (autorki plakatu artystycznego i oprawy graficznej 33. TNF - BWA, 2-16 czerwca)

"STAY STILL" - Wystawa fotosów filmowych Łukasza Bąka (TCK, 1-15 czerwca)

Sztuka plakatu - Od Dwurnika do Sasnala - wystawa 20 plakatów artystycznych TNF (outdoor'owa w przestrzeni miasta Tarnowa)



Festiwal od wielu lat wspierany i rekomendowany jest przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa, udzielających mu swego patronatu.

Interia jest patronem medialnym 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.