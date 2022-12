30-lecie Telewizji Polsat: Stacja, która zmieniła krajobraz polskich mediów

Martyna Zielonka Wiadomości

Telewizja Polsat świętuje 30 lat istnienia. Przez trzy dekady stacja wyemitowała tysiące kinowych hitów, seriali, programów rozrywkowych oraz informacyjnych. Nie brakowało również transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych i festiwali muzycznych. Widzowie śmiali się do łez podczas emisji "13 posterunku", "Miodowych lat", "Świata według Kiepskich", kibicowali uczestnikom teleturniejów "Idź na całość", czy "Awantura o kasę", wzruszali się, gdy pierwszy raz na ekranach zobaczyli "Titanic" z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w rolach głównych. Czy to właśnie bogata oferta programowa sprawiła, że debiutująca w 1992 roku telewizja odniosła sukces? Co zyskaliśmy dzięki Polsatowi? Czy nowa stacja zmieniła świadomość Polaków? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy medioznawczynię, prof. Małgorzatę Bogunię-Borowską.

Zdjęcie Hity Polsatu. Te programy oglądały miliony / Polsat / AKPA