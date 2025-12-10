28. rozdanie Orłów, Polskich Nagród Filmowych. Znamy harmonogram wydarzeń

Znakiem rozpoznawczym Orłów jest poufność i tajność wyników – proces głosowania Polskiej Akademii Filmowej przeprowadza i nadzoruje przodująca firma audytorska PwC, która, korzystając ze swoich międzynarodowych doświadczeń, gwarantuje poufność, wiarygodność i absolutną tajność wyników, aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

Festiwal 28. Orłów w kinie Iluzjon – przegląd polskiego kina

Zanim Akademia odda głosy na Nominowanych, od 9 stycznia do 8 lutego 2026 w warszawskim Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, który od blisko 15 lat jest partnerem Festiwalu, odbędzie się Festiwal 28. Orłów. To jedyne w Polsce wydarzenie, podczas którego można zobaczyć wszystkie polskie filmy dystrybuowane w kinach w poprzednim roku, spełniające kryteria Regulaminu Orłów. Spośród tych produkcji Akademia wyłoni Nominowanych do nagród.

W tegorocznej edycji zostanie zaprezentowanych ponad 70 filmów – bogactwo gatunków i artystycznych wizji, które oddają obraz polskiego kina w 2025 roku. Szczegółowy program zostanie opublikowany już wkrótce.

Znakiem rozpoznawczym Festiwalu są spotkania z twórcami po każdym wieczornym pokazie. Publiczność może liczyć na inspirujące rozmowy, filmowe anegdoty i poznanie kulis powstawania produkcji. W ubiegłym roku w spotkaniach wzięło udział niemal stu gości – aktorów, reżyserów, scenarzystów i producentów. To niepowtarzalna okazja, by zadawać pytania i usłyszeć historie zza kulis.

Nominacje do 28. Orłów

Zwieńczeniem festiwalowego maratonu będzie ogłoszenie Nominacji do 28. Orłów. Podczas konferencji prasowej 11 lutego 2026, w blasku fleszy, poznamy wyniki głosowania Akademii i listę filmów oraz twórców ubiegających się o Orła we wszystkich kategoriach.

Spotkanie z Nominowanymi i Orzeł za Osiągnięcia Życia

Tradycyjnie, kilka dni przed galą, 4 marca 2026 odbędzie się Spotkanie z Nominowanymi, podczas którego poznamy również laureata Orła za Osiągnięcia Życia, nagrody przyznawanej za całokształt twórczości i wyjątkowy wkład w rozwój polskiego kina — to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień Polskiej Akademii Filmowej.

28. ORŁY, POLSKIE NAGRODY FILMOWE — Harmonogram wydarzeń

9 stycznia - 8 lutego 2025

Festiwal 28. Orłów — Kino Iluzjon w Warszawie, kina towarzyszące oraz festiwal online

11 lutego (środa) 2026

Ogłoszenie Nominowanych do 28. Orłów, Polskich Nagród Filmowych

(konferencja prasowa)

4 marca (środa) 2026

Spotkanie z Nominowanymi do 28. Orłów oraz ogłoszenie Laureata za Osiągnięcia Życia

(konferencja prasowa)

9 marca (poniedziałek) 2026

28. gala Orłów — Teatr Polski w Warszawie