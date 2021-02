"28 dni": Sandra Bullock na odwyku

Sandra Bullock na odwyku? W poniedziałek o godz.. 18.50. Polsat Film przypomni komedię "28 dni", w której amerykańska aktorka zagrała kobietę zmagającą się z uzależnieniem od alkoholu.

Zdjęcie Sandra Bullock w scenie z filmu "28 dni" /Splashnews /East News

Nowojorska dziennikarka Gwen Cummings (Sandra Bullock) uwielbia korzystać z uroków życia. W szalonych eskapadach po barach i nocnych klubach towarzyszy jej chłopak, przystojny i charyzmatyczny Jasper (Dominic West), który - podobnie jak ona - wyznaje zasadę, że w życiu trzeba spróbować wszystkiego. Sprawy przybierają nieciekawy obrót, gdy na weselu swej siostry, Lily (Elizabeth Perkins), Gwen upija się na umór i uprowadza ślubną limuzynę, którą następnie rozbija. Sąd skazuje ją na 28 dni pobytu w klinice odwykowej.



W klinice Gwen, dziewczyna przywykła do wielkomiejskiego blichtru, zmuszona jest respektować panujące tam surowe reguły, (które m.in. kategorycznie zakazują posiadania telefonu komórkowego i spożywania jakichkolwiek napojów zawierających kofeinę) postanawia jednak nie poddać się. Dopiero terapeuta Cornell (Steve Buscemi), człowiek, który wiele w życiu przeszedł, przełamuje jej wewnętrzne opory i skłania ją, by stawiła czoła prawdzie. Dzięki niemu Gwen zrozumie, że nadszedł czas, by dokonała wyborów, które mogą zaważyć na całym jej dalszym życiu...