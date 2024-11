25. Festiwal Filmu Niemego: amanci, komicy, herosi ekranu

Festiwal Filmu Niemego w poprzednich latach wielokrotnie przedstawiał wspaniałe aktorki - divy kina niemego. Podczas tegorocznej edycji - pod hasłem Amanci, komicy, herosi ekranu - światła festiwalowych reflektorów zostaną skierowane na wielkich gwiazdorów tamtej epoki.

Wielcy aktorzy kina niemego - tacy jak Lon Chaney, Emil Jannings, Werner Krauss, czy Conrad Veidt - ożywiali na ekranie postaci społecznych wyrzutków, skrzywdzonych przez los biedaków czy demonicznych złoczyńców. O szybsze bicie serca przyprawiali hipnotyzujący amanci - Rudolph Valentino, John Gilbert, Mieczysław Cybulski, Ivor Novello, Sessue Hayakawa, a imponujące popisy kaskaderskie wykonywane przez Douglasa Fairbanksa i Bustera Keatona zapierały dech w piersiach - podobnie jak pełne szalonych zwrotów akcji, niezwykłych zbiegów okoliczności i znakomitych gagów filmy Charliego Chaplina i Maxa Lindera.



Podczas 25. Festiwalu Filmu Niemego - jak co roku - filmy wyświetlane będą z muzyką wykonywaną na żywo. Zaskakującą kombinację muzyki transowej, melancholijnej i humoru zapewni formacja Błysk!. Grupa Viva Flamenco! porwie widownię wyrafinowaną mieszanką flamenco tradycyjnego i współczesnego, a pianista Patryk Kraśniewski oczaruje uspokajającymi, refleksyjnymi dźwiękami. Emocje i ekspresja zdominują utwory zespołu Tuul, podczas gdy Jacaszek połączy dźwięki preparowane elektronicznie z żywym instrumentarium.

Do filmów zagrają również: Semi-Invented Trio pod wodzą Adriana Konarskiego, duet Cenkier/Skwirut (jazz, klasyka i polska muzyka ludowa), Ether Jazz Trio (młody krakowski jazz z nutką minimalizmu), handpanowe trio Maciej Trifonidis/Maja Włazy/Paweł Gajewski oraz DJ Tomasz Szmal (electro-punk, industrial i basowe brzmienia). Festiwal otworzy młoda instrumentalistka i kompozytorka Hania Derej w towarzystwie kwartetu smyczkowego.

Pokazy festiwalowe odbywać się będą w dwóch lokalizacjach: w Kinie Pod Baranami i w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Zdjęcie Kadr z filmu "Portier z hotelu Atlantic" / fot. Kino Pod Baranami / materiały prasowe

25. Festiwal Filmu Niemego: Co w programie?

Na program festiwalu składają się zarówno znane nieme produkcje, jak i tytuły, które dopiero czekają na odkrycie. Filmem otwarcia będzie "Portier z hotelu Atlantic" Friedricha Wilhelma Murnaua z wybitną rolą Emila Janningsa.

"Brzdąc" to pełna gagów komedia, która stanowiła punkt zwrotny w karierze Charliego Chaplina. "Gabinet doktora Caligari" (reż. Robert Wiene) to film z ogromnymi ambicjami artystycznymi, widocznymi przede wszystkim w scenografii, pełnej zniekształceń, cieni i ostrych kątów. "Znak Zorro" (reż. Fred Niblo) ze znakomitym Douglasem Fairbanksem w roli tytułowej to pierwsza ekranizacja historii o słynnym banicie.

25. Festiwal Filmu Niemego to także filmy dwóch wielkich reżyserów: Alfreda Hitchcocka i Ericha von Stroheima. "Lokator" to pierwszy komercyjny sukces brytyjskiego mistrza suspensu, który dał początek jego charakterystycznemu stylowi. "Wesoła wdówka" to jedyny film von Stroheima, który przyniósł prawdziwe zyski. Reżyser stworzył na ekranie olśniewający świat wyższych sfer i burzliwych uczuć.

W programie imprezy jest również: "Malarz smoków" (reż. William Worthington) z udziałem Sessue Hayakawa - pierwszego azjatyckiego gwiazdora amerykańskiego kina, "Demon cyrku" Toda Browninga - twórcy pamiętnych "Dziwolągów", "Marynarz słodkich wód" z udziałem mistrza komedii Bustera Keatona oraz amerykański melodramat "Poza skałami" (reż. Sam Wood) z Rudolphem Valentino i Glorią Swanson.



Polskim akcentem na Festiwalu jest film "Ponad śnieg" - adaptacja dramatu Stefana Żeromskiego w reżyserii Konstantego Meglickiego. W obsadzie m.in. nazywana "nową Modrzejewską" Stanisława Wysocka, założyciel teatru Ateneum Stefan Jaracz i amant Mieczysław Cybulski.

Szczególne miejsce w programie tegorocznej imprezy zajmuje francuski aktor Max Linder. Uczestnicy Festiwalu będą mogli zobaczyć go w filmie "Siedem lat nieszczęść", zrealizowanym podczas pobytu komika w Hollywood. Jest on także głównym bohaterem intrygującego współczesnego dokumentu "Życie i śmierci Maxa Lindera", który bada tajemniczy i tragiczny los jednej z wielkich gwiazd wczesnego kina. Po pokazie filmu rozmowę z reżyserem Edwardem Porembnym poprowadzi filmoznawczyni dr Paulina Haratyk.



2 grudnia, jako preludium do festiwalu, w Kinie Pod Baranami odbędzie się specjalny pokaz filmu "Nosferatu. Symfonia grozy" Friedricha Wilhelma Murnaua z oryginalną muzyką autorstwa Hansa Erdmanna, nagraną przez Orkiestrę Symfoniczną Radia Saarbrücken pod dyrekcją Berndta Hellera. Seans w cyklu Filmy Wszech Czasów poprzedzi prelekcja filmoznawczyni Ewy Fiuk.

Pełny program 25. Festiwalu Filmu Niemego znajdziecie na stronie Kina Pod Baranami.

Zdjęcie 25. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie / materiały prasowe