225 filmów na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty

225 filmów z ponad 50 krajów, spośród których 147 będzie miało polskie premiery, a trzy światowe, zostanie pokazanych na nadchodzącym 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. Tegoroczna edycja wrocławskiej imprezy rozpocznie się 26 lipca.

"Kafarnaum" Nadine Labaki otworzy w tym roku wrocławską imprezę /materiały prasowe

"Jesteśmy sobie wierni, jeśli chodzi o strukturę festiwalu i charakter pokazywanych filmów. (...) Oczywiście zmienia się kino, co roku mamy nowe filmy i nowe retrospektywy, ale jednak staramy się pokazywać konsekwentnie kino autorskie, filmy robione przez reżyserów idących własną drogą, wbrew temu, co jest modne na rynku filmowym" - podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej, na której przedstawiono program festiwalu, dyrektor wydarzenia Roman Gutek.



"Wybieramy filmy, czasem radykalne, gdzie ważna jest forma. W tym roku także nie zabraknie takich pozycji, o których się będzie mówiło, które na pewno wywołają skrajne reakcje i podzielą. Gdzie, jak nie na festiwalu, zwłaszcza nazywającym się Nowe Horyzonty, takie filmy pokazywać" - powiedział.

Dyrektor artystyczny wydarzenia Marcin Pieńkowski poinformował, że tegorocznym filmem otwarcia będzie nagrodzone przez jury w Cannes "Kafarnaum" (Capharnaum) Nadine Labaki - hiszpańskiej reżyserki, twórczyni m.in. "Karmelu". "To jeden z tych filmów, które rzeczywiście chwyciły nas za gardło na festiwalu w Cannes. To film-manifest, opowieść o dwunastoletnim chłopcu, który (...) jest skazany na życie na ulicy i pozywa swoich rodziców za to, że w ogóle wydali go na świat" - powiedział.

Zdjęcie Kadr z filmu "Szczęśliwy Lazzaro" Alice Rohrwacher, nagrodzonego na festiwalu w Cannes za scenariusz / materiały prasowe

Wydarzenie zamknie nagrodzony w Cannes za scenariusz "Szczęśliwy Lazzaro" Alice Rohrwacher (Happy as Lazzaro) - "realizm magiczny spod znaku Felliniego, Passoliniego, braci Tavianich". Najnowszy film autorki "Cudów" to opowieść o mieszkańcu sycylijskiej wsi, eksploatowanej przez baronową Alfonsinę De Lunę i jej ekonoma. Uczciwy chłopak udziela schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten jednak dla zabawy wykorzystuje naiwność wieśniaka.

Część spośród prezentowanych na festiwalu filmów powalczy w Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty. Najlepszy z dwunastu wybierze jury w składzie: Valeska Grisebach, Anna Jadowska, Michał Marczak, Fred Kelemen oraz Claudia Landsberger. O laur powalczy m.in. polsko-czesko-szwedzka "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej według scenariusza Gabrieli Muskały. Film, pokazywany podczas Tygodnia Krytyki w Cannes oraz na festiwalu w Karlowych Warach, opowiada o Alicji, która straciła pamięć i po dwóch latach wraca do poprzedniego życia. Jej rodzina oczekuje, że kobieta odnajdzie się w roli żony, matki i córki, Alicja nie pamięta jednak miłości do rodziny.

W konkursie zobaczymy także m.in. polsko-brytyjski film o młodej amerykańskiej reżyserce planującej zrealizować w post-Brexitowym Londynie dokument o emigrantach ("Moja polska dziewczyna", reż. Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek), dominikańsko-argentyńsko-niemiecki obraz o gorliwie religijnym ogrodniku Albercie próbującym rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca ("Cocote", reż. Nelson Carlo de Los Santos Arias), nagrodzoną przez jury canneńskiej sekcji Un Certain Regard opowieść o żyjących na północy Brazylii Indianach Kraho ("Umarły i inni", reż. Joao Salaviza, Renee Nader Messora) czy historię podróży adoptowanej przez Dunkę Koreanki do kraju swojego urodzenia ("Powrót", reż. Malene Choi Jensen).

Na Nowych Horyzontach zobaczymy też inne canneńskie hity, w tym m.in. docenione Grand Prix i Nagrodą Jury Ekumenicznego "Czarne bractwo" (BlacKkKlansman) Spike'a Lee o czarnoskórym policjancie, który usiłuje przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu, czy nagrodzony w Cannes przez jury FIPRESCI thriller inspirowany opowiadaniem Harukiego Murakamiego ("Płomienie" Lee Chang-donga).

Pierwszy raz pokazany zostanie także "Dogman" Matteo Garrone z udziałem Marcella Fonte, docenionego w Cannes za najlepszą rolę męską, oraz "Touch me Not" Adiny Pintilie - film o dojrzałej kobiecie i młodych mężczyznach - całkowicie pozbawionym owłosienia i poruszającym się na wózku, cierpiącym na dystrofię mięśniową - nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale. Z Berlina przyjedzie także koprodukowany przez Polaków nagrodzony w stolicy Niemiec Srebrnym Niedźwiedziem za kostiumy i scenografię "Dowłatow" Aleksieja Germana Jr.

Na Nowych Horyzontach swoją polską premierę będzie miała pełnometrażowa animacja "Another Day of Life" Damiana Nenowa i Raula de la Fuente. Koprodukowany przez Polaków film jest oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego, opowiadającej o pozostawionym samemu sobie dziennikarzu piszącym reportaż o wojnie domowej w Angoli w przededniu odzyskania przez nią niepodległości w 1975 roku.

Wśród nowohoryzontowych retrospektyw i przeglądów można wymienić te poświęcone kinematografii irańskiej, a także reżyserom: Brytyjczykowi Nicolasowi Roegowi ("Człowiek, który spadł na ziemię", "Nie oglądaj się teraz", "Zmysłowa obsesja"), Węgierce Ildiko Enyedi ("Mój wiek XX", "Szymon Mag", "Dusza i ciało") i dwóm Portugalczykom - niezależnemu Pedro Coście ("W pokoju Wandy", "Koń Forsa") i radykalnemu Joao Cesarowi Monteiro ("Wspomnienia z Żółtego Domu", "Komedia Deusa", "Królewna Śnieżka").

Specjalna uwaga zostanie w tym roku poświęcona także Ingmarowi Bergmanowi. W ramach retrospektywy zorganizowanej w stulecie urodzin reżysera zobaczymy m.in. kilka zrekonstruowanych cyfrowo filmów szwedzkiego mistrza (m.in. "Siódmą pieczęć", "Personę", "Jajo węża" oraz "Sarabandę"), dokumenty poświęcone życiu i twórczości reżysera oraz współczesne filmy inspirowane kinem Bergmana.

Wśród nowych sekcji na wrocławskim festiwalu można wymienić choćby tę poświęconą "dziewczyńskości" (ang. girlhood). W cyklu zobaczymy m.in. krótkometrażowe "Małpeczki" Marii Kozłowskiej i Marii Toboły.

W sekcji "Mistrzowie" pokazane zostaną m.in. "24 klatki" Abbasa Kiarostamiego, "Climax" Gaspara Noego, "Człowiek, który zabił Don Kichota" Terry'ego Gilliama, "Dzika grusza" Nuriego Bilge Ceylana, "Letnia szkoła życia" Laurenta Canteta, "Nieposłuszne" Sebastiana Lelio, "Sezon diabła" Lava Diaza czy "The Image Book" Jeana-Luca Godarda.

Prócz tego w programie znalazły się pokazy specjalne ("Tęsknota" Valeski Grisebach, "Monument" Jagody Szelc, "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka). W ramach "Odkryć" zobaczymy m.in. pokazywane w Karlowych Warach "Via Carpatia" Klary Kochańskiej i Kaspra Bajona oraz "53 wojny" Ewy Bukowskiej, a w ramach "Oslo/Reyjkavik" np. "Utoyę, 22 lipca" Erika Poppe.

W ramach Ale Kino+ zostaną zaprezentowane filmów uznanych reżyserów - m.in. "Tłumacz" Martina Sulika, "Żona" Bjoerna Runge oraz "Dziewczyna" Lukasa Dhonta, nagrodzona w Cannes statuetką Queer Palm, nagrodą krytyków FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard, nagrodą aktorską dla Victora Polstera oraz nagrodą dla najlepszego debiutu festiwalu Caméra d’or.

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, jedna z najważniejszych corocznych polskich imprez kulturalnych, odbędzie się w dniach 26 lipca - 5 sierpnia we Wrocławiu.