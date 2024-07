Na początku maja organizatorzy 81. MFF w Wenecji ogłosili, że na czele jury, które oceni filmy w konkursie głównym, stanie w tym roku znana francuska aktorka Isabelle Huppert. Kilkanaście dni temu okazało się, że pomoże jej w tym polska reżyserka Agnieszka Holland, która w zeszłym roku otrzymała na włoskiej imprezie Nagrodę Specjalną Jury.



Pozostali jurorzy to: włoski reżyser Giuseppe Tornatore, amerykański reżyser i scenarzysta James Gray, reżyser Andrew Haigh z Wielkiej Brytanii, scenarzysta i producent z Brazylii Kleber Mendonca Filho, reżyser i scenarzysta z Mauretanii Abderrahmane Sissako, Julia von Heinz z Niemiec i chińska aktorka Zhang Ziyi.

Przyznają oni Złotego Lwa, a także inne cenne statuetki, m.in. Srebrnego Lwa za najlepszą reżyserię, Coppa Volpi dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora, nagrodę za najlepszy scenariusz oraz statuetkę imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszych młodych aktora i aktorki.

We wtorek poznaliśmy tytuły filmów, które powalczą o wspomniane nagrody.



Złoty Lew 2024: 21 filmów w konkursie głónym

W konkursie głównym znalazł się m.in. sequel "Jokera" Todda Phillipsa, który triumfował w Wenecji w 2019 roku. Oprócz produkcji o podtytule "Folie à Deux" o Złotego Lwa powalczy 20 innych filmów. Są wśród nich najnowsze dzieła stałych bywalców imprezy nad Lido: Pedro Almodovara ("The Room Next Door"), Brady'ego Corbeta ("The Brutalist"), Luki Gudagnino ("Queer") czy Pablo Larraina ("Maria"). Do Wenecji po latach powrócą również m.in. Walter Salles ("I'm Still Here") i Athina Rachel Tsangari ("Harvest").

Szanse na triumf będą również miały: "Campo di Battaglia" Gianniego Amelio, "Leurs Enfants Après Eux" Ludovika i Zorana Boukhermów, "The Quiet Son" Delphine i Muriel Coulin, "Vermiglio", Maury Delpero czy "Sicilian Letters" Fabio Grassadonii i Antonio Piazzy.

Kolejne wyróżnione tytuły to: "Love" Daga Johana Haugeruda, "April" Dei Kulumbegashvili, "The Order" Justina Kurzela, "Trois Amies" Emmanuela Moureta i "Kill the Jockey" Luisa Ortegi.

Złoty Lew może również trafić do Haliny Reijn ("Babygirl"), Giulii Louise Steigerwalt ("Diva Futura"), Wang Binga ("Youth - Homecoming") oraz Yeo Siew Hua ("Stranger Eyes").

81. MFF w Wenecji odbędzie się od 28 sierpnia do 7 września. Imprezę otworzy pokaz filmu "Beetlejuice Beetlejuice", czyli sequel hitu z 1988 roku. Będzie to światowa premiera najnowszego dzieła Tima Burtona.