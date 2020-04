20. edycja festiwalu Nowe Horyzonty odbędzie się w listopadzie

20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędzie się w tym roku w listopadzie i będzie połączona z 11. American Film Festival - poinformowali organizatorzy imprezy.

Tegoroczna edycja festiwalu Nowe Horyzonty odbędzie się w listopadzie /Filip Basara /materiały prasowe

Nowe Horyzonty to jedna z najważniejszych w Polsce dorocznych imprez poświęconych kinematografii, podczas której prezentowane jest przede wszystkim kino autorskie i twórczość reżyserów wyrazistych, z własną wizją świata i kina. Co roku festiwal odbywał się we Wrocławiu na przełomie lipca i sierpnia. Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy musieli zmienić ten termin.



Stanisław Abramik, rzecznik Kina Nowe Horyzonty, poinformował we wtorek PAP, że w tym roku festiwal odbędzie się w listopadzie i będzie połączony z 11. American Film Festival. "Choć sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna, listopadowy termin daje przestrzeń na możliwie dogodne i bezpieczne przygotowanie formuły połączonych festiwali" - podkreślił Abramik w komunikacie.



Jak podano, szczegóły związane z organizacją festiwalu, w tym program, będą ogłaszane na bieżąco.



Organizatorzy festiwalu poinformowali również, że wydarzenia branżowe towarzyszące festiwalowi Nowe Horyzonty - Polish Days, First Cut Lab, Studio Nowe Horyzonty+, A Sunday in the Country - odbędą się w możliwej do przeprowadzenia formule w zaplanowanych wcześniej terminach lipcowych.