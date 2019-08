​2. Kraków International Green Film Festival od 18 sierpnia

18 sierpnia rozpoczyna się Kraków International Green Film Festival - międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej, a zarazem święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Jak przystało na festiwal ekologiczny - wszystkie pokazy filmów konkursowych odbędą się w plenerze - w miasteczku festiwalowym zlokalizowanym na Bulwarze Czerwieńskim obok Wawelu. Pokazy filmowe będą darmowe. Po emisjach filmów planowe są rozmowy z twórcami i zaproszonymi gośćmi.

Plakat pierwszego dnia 2. edycji Kraków International Green Film Festival /materiały prasowe

2. Kraków International Green Film Festival będzie trwał od 18 do 25 sierpnia, z czego pierwsze sześć dni to pokazy konkursowe. Każdy dzień festiwalu to inny temat.

18 sierpnia pokazane zostaną filmy dotyczące zmian klimatu. Tego dnia zobaczymy m.in. głośny film pokazywany wcześniej w konkursie głównym festiwalu Sundace - "Kiribati tonie" [Anote’s Ark], pokazujący historię kraju na Pacyfiku, którego mieszkańcy muszą przenosić się na inne wyspy, bo ich domy są zalewane. Tego dnia zobaczymy także film "Living in the Future's Past" gdzie w rolę narratora wcielił się zdobywca Oscara - Jeff Bridges. Oprócz tego pokazanych zostanie 12 innych filmów z całego świata.

Po filmach będą miały miejsce dyskusje z twórcami i ekspertami. Będzie także można wziąć udział w wykładzie nt. "Czy ludzkość wyginie?" autorstwa Kamila Wyszkowskiego z United Nations Global Compact Poland.

Pokazy w 3 plenerowych kinach na Bulwarze Czerwieńskim rozpoczną się o 17:30, a wcześniej, bo o godzinie 16:00 odbędzie się 5-kilometrowy bieg po bulwarach Zielona 5, który otwiera festiwal.



Zdjęcie Tak prezentuje się program 2. Kraków International Green Film Festival / materiały prasowe

Temat drugiego dnia festiwalu to "woda życia". Pokazane zostanę wówczas filmy dotyczące problematyki wody, zanieczyszczenia rzek czy przełowienia oceanów. Pokazy otworzy francuska produkcja pokazująca problem rybaków z Senegalu, którzy łowiąc w tradycyjny sposób, borykają się z problemem przełowionych łowisk ze względu na operowanie na wodach przybrzeżnych przemysłowych trałowców z Azji i Europy.



"Planeta plastiku" to temat kolejnego dnia imprezy. Jednorazowy plastik jako jeden z największych problemów współczesnego świata "zasłużył" sobie na specjalny dzień. Zobaczymy, jak z tym problemem radzą i nie radzą sobie w takich krajach jak Anglia, Włochy, Niemcy i USA. Będzie także oczywiście o recyklingu, a na finał wyświetlony zostanie głośny film "Welcome to Sodom". pokazujący wysypisko w Ghanie, gdzie trafiają elektrośmieci z USA i Europy.



Pokazy czwartego dnia - pod hasłem "katastrofy ekologiczne - rozpocznie blok filmów nt. smogu, który jest tak uciążliwy dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Po projekcji dyskusje. A wieczorem dwa wspaniałe filmy: pierwszy konkursowy "America First Nature Last" - pokazujący jak polityka Donalda Trumpa ułatwiająca działanie przemysłu wpływa na naturę Stanów Zjednoczonych, a drugi pozakonkursowy "Klątwa obfitości" Ewy Ewart - opowiadający historię parku Yasumi w Ekwadorze, gdzie władze mają dylemat czy zachować dziewiczą puszczę czy wydobywać ropę, która tam jest, jednocześnie niszcząc środowisko.



Dzika przyroda i ginące gatunki to temat kolejnego dnia imprezy. Tylko 2% ssaków na Ziemi to dzikie gatunki - reszta to ludzie oraz zwierzęta hodowlane. 200 lat temu proporcje były odwrotne... I o tym będą filmy pokazywane tego dnia. Wśród nich "Stolen Apes" - o przemycie małp i ich nieludzkim traktowaniu w niewoli, "Stroop" - o prawdziwej walce z kłusownikami wybijającymi nosorożce na zlecenie chińskich kontrahentów, czy "The Python Code" - o zabijaniu węży na zamówienie przemysłu modowego.



"Hodowla i żywność a ekologia" - pod takim hasłem toczyć się będzie szósty dzień imprezy. Produkcja żywności, a w szczególności mięsa odpowiada za 18% światowej emisji CO2. W odróżnieniu od produkcji, jaka dominowała jeszcze 20-30 lat temu, obecna produkcja przemysłowa żywności jest kompletnie niezrównoważona ekologicznie, wyniszczająca środowisko i zdominowana przez własność tzw. przedsiębiorstw szarańczy. Jak to możliwe, że w naszych osiedlowych sklepach są produkty pochodzące z miejsc oddalonych od naszego domu o kilkanaście tysięcy kilometrów i kosztują grosze? Co się z stało z lokalną produkcją żywności? Czy mamy świadomość, że świnie hodowlane jedzą pasze z soi rosnącej w Brazylii, a krowy jedzą sardynki z oceanu w formie mączki rybnej? I wreszcie czy dokonując takich, a nie innych wyborów konsumenckich jesteśmy świadomi, że przyczyniamy się do cierpień zwierząt? O tym wszystkim będziemy dyskutować, oglądać filmy 23 sierpnia.



W sobotę, 24 sierpnia, będzie miała miejsce gala wręczenia nagród KIGFF 2019. W miasteczku festiwalowym nadal trwać będą jednak pokazy. Zobaczymy tam filmy laureatów 1. edycji festiwalu, a także głośny film z udziałem Leonardo di Caprio "Czy czeka nas koniec?".

Ostatni dzień festiwalu to pokazy nagrodzonych filmów.



Wideo "Czy czeka nas koniec": Official Trailer

Ale to jeszcze nie koniec! Jesienią festiwal wyruszy w podróż po dziesięciu miastach Małopolski, gdzie zaprezentowane zostaną filmy laureatów.



