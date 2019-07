​19. MFF Nowe Horyzonty: Berlin, Cannes i Sundance nad Odrą

Od 25 lipca we Wrocławiu trwa 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Organizatorzy przygotowali 223 filmy pełnometrażowe, można je zobaczyć na ponad 600 seansach. Każdy gość festiwalu, bez względu na długość swojego pobytu, staje przed dramatycznym wyborem - który film wybrać danego dnia?

Organizatorzy Nowych Horyzontów nie ułatwiają tego zadania. W programie, jak zawsze, premiery z Berlina, Cannes i Sundance spotykają kino niszowe i eksperymentalne oraz retrospektywy znanych twórców. Oczywiście to te pierwsze należą do najbardziej obleganych pokazów. O zainteresowaniu gości festiwalu świadczą między innymi znikające w ciągu kilku sekund miejsca na seanse podczas porannych rezerwacji oraz ciągnące się przez całe kino Nowe Horyzonty kolejki na najbardziej wyczekiwane filmy.

Wśród nich znalazł się zdobywca tegorocznej Złotej Palmy, wchodzący na ekrany polskich kin we wrześniu "Parasite" Joon-ho Bonga. W zeszłym roku festiwal zaprezentował poprzedniego laureata tego prestiżowego wyróżnienia, "Złodziejaszków" Hirokazu Koreedy. Oba filmy łączy punkt wyjścia - opowiadają przecież o skrajnie biednych rodzinach. Koreeda w "Złodziejaszkach" spokojnie przyglądał się codzienności swoich bohaterów - niepozbawionych wad, ale niedających się nie lubić kieszonkowców.

Bong wybiera tymczasem dziką zabawę w kino. Mnoży zwroty akcji i kolejne intrygi, a oryginalność jego formalnych i narracyjnych zabiegów zaskakuje. Dzięki nim "Parasite" jest dziełem do polecenia nie tylko festiwalowej publiczności. Jednocześnie jego film, konfrontujący ze sobą światy najbiedniejszych i najbogatszych, ma silny społeczny wydźwięk - co znów łączy go ze "Złodziejaszkami".

Podczas tegorocznych Nowych Horyzontów widzowie mogli zobaczyć także pokaźną reprezentację z festiwalu w Berlinie, między innymi nagrodzone Złotym Niedźwiedziem "Synonimy" Nadava Lapida oraz Grand Prix Jury "Dzięki Bogu" Françoisa Ozona. Najbardziej wyczekiwanym filmem z lutowego konkursu był jednak "Obywatel Jones" Agnieszki Holland.

W porównaniu do wersji prezentowanej w Berlinie, ostatnie dzieło twórczyni "Aktorów prowincjonalnych" zostało skrócone o ponad 20 minut. Niestety, po projekcji wydaje się, że twórcy mogli obciąć jeszcze większą część materiału. Chociaż temat podjęty przez film jest poruszający, z każdą jego minutą rośnie poczucie znużenia i obojętności. Nie pomagają chybione zabiegi, jak klamra w postaci George'a Orwella piszącego "Folwark zwierzęcy", oraz dwuwymiarowe postacie (przede wszystkim krystalicznie czysty Gareth Jones i diabolicznie zły Walter Diuranty).