18. festiwal Millennium Docs Against Gravity przesunięty na wrzesień

18. festiwal Millennium Docs Against Gravity został przesunięty i odbędzie się w dniach 3-12 września w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy; natomiast część online potrwa od 16 września do 3 października - poinformowali w środę organizatorzy wydarzenia.

18. Millennium Docs Against Gravity odbędzie się we wrześniu /materiały prasowe

Jak przypomnieli w komunikacie organizatorzy imprezy, maj to miesiąc, w którym zwyczajowo odbywa się festiwal Millennium Docs Against Gravity (MDAG). "Dzięki waszemu zaufaniu i otwartości na filmy dokumentalne w zeszłym roku podczas edycji hybrydowej było nas ponad 170 tysięcy i stworzyliśmy zarówno w kinach, jak i wirtualnie, prawdziwą wspólnotę. Na to liczymy także w tym roku. Musieliśmy jednak podjąć ciężką decyzję o przesunięciu festiwalu na daty wrześniowe. 18., pełnoletnia już, edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się od 3 do 12 września w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy, natomiast część online potrwa od 16 września do 3 października" - czytamy.



Zespół MDAG - największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce - wyjaśnił, że ze względu na skalę wydarzenia nie jest w stanie przenieść imprezy "o kilka lub kilkanaście dni na kilka tygodni przed jego rozpoczęciem". "To zbyt duża i skomplikowana operacja programowa oraz logistyczna. Do ostatniego momentu przed rządową konferencją kilka dni temu dostawaliśmy sygnały, że kina zostaną otwarte na początku maja. Były to sygnały płynące ze sprawdzonych źródeł i bardzo wiarygodne. Razem z innymi festiwalami i instytucjami kultury liczyliśmy, że kultura wróci na normalne tory szybko, sprowadzając intelektualną odwilż zaraz po trzeciej fali pandemii" - napisali.

Organizatorzy festiwalu zapewnili, że program imprezy nie ucierpi z powodu zmiany jej terminu. "Dużo informacji o tegorocznym programie już od nas otrzymaliście, więc wiecie, że jest na co czekać. To będzie wspaniały festiwal i mimo wymuszonego pandemią przesunięcia wierzymy, że bardzo udany" - podkreślili. Dodali, że wszystkie osoby, które kupiły karnety, będą mogły "skorzystać z nich w terminie wrześniowym lub uzyskać zwrot środków".