165 milionów? 200 milionów? Analitycy przewidują przychód z otwarcia wyczekiwanego filmu

Gdyby te przewidywania się sprawdziły, "Deadpool & Wolverine" byłby najlepiej zarabiającą premierą 2024 roku. Byłoby to także najlepsze otwarcie dla filmu z kategorią R w historii kina. Obecny rekord należy do pierwszego "Deadpoola" z 2016 roku. W swój pierwszy weekend zarobił on 133,7 miliona dolarów.

Nie wszyscy podzielają jednak te przypuszczenia. Serwis Quorum postawił tezę, że film może zarobić ponad 200 milionów dolarów w swój pierwszy weekend.

Wideo "Deadpool & Wolverine" [trailer 2]

"Deadpool & Wolverine" osiągnął już rekord 2024 roku w przedsprzedaży biletów. Jak ogłosiła sieć AMC Theatres, 200 tysięcy osób kupiło bilety premierę filmu.

Dla Marvel Studios byłby to wyczekiwany sukces po porażkach finansowych "Ant-Mana i Osy: Kwantomanii" oraz "Marvels".

"Deadpool & Wolverine": Co wiemy o filmie?

Deadpool (Ryan Reynolds) zostaje wplątany w międzywymiarową intrygę. Z polecenia pilnującej porządku w multiwersum agencji TVA (znanej z serialu "Loki") ruszy w podróż po alternatywnych rzeczywistościach. Na swojej drodze napotka wielu bohaterów z poprzednich adaptacji filmów Marvela, w tym Wolverine'a (Hugh Jackman). Obaj zawiążą trudny sojusz w celu uratowania swoich światów.

Marvel Studios nie ma ostatnio dobrej passy. Wydaje się, że "Deadpool & Wolverine" będzie powrotem wytwórni na właściwe tory. Będzie to pierwszy jej film z kategorią wiekową R — co oznacza, że w Stanach Zjednoczonych osoby poniżej 17 roku życia będą mogły wejść na salę kinową tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna. To także powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a po siedmiu latach przerwy.

"Deadpool & Wolverine" wejdzie do kin 26 lipca 2024 roku.