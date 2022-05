15. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie: Koncert solidarności z Ukrainą

Jak poinformowali organizatorzy FMF, koncert "Composers4Ukraine" ma być demonstracją solidarności z Ukrainą i wyrazem szacunku dla osób, które bezinteresownie niosą pomoc Ukraińcom. W Polsce przebywa ponad 2 mln uchodźców, w tym muzyków z Kijowa, Lwowa i Charkowa. W składzie chóru i orkiestry, które wystąpią w czwartek w ICE, znajdą się m.in. instrumentaliści z Ukrainy.



FMF: "Composers4Ukraine" w Krakowie

Organizatorzy FMF zwrócili się do kompozytorów o przygotowanie specjalnych utworów na ten wieczór.



"To była najszybsza odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Hollywood. Przyszła do czterech godzin od zapytania. Przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Przyłączyli się do nas natychmiast: John Williams, Howard Shore, Lolita Ritmanis, Laura Karpman, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Elliot Goldenthal, Diego Navarro, Trevor Morris, Don Davis, Craig Armstrong, Stephen Warbeck, Dirk Brosse, Benjamin Wallfisch czy Michael Giacchino. To będzie z pewnością ważne i pamiętne wykonanie, w którym wezmą udział twórcy z kraju ogarniętego wojną, a kompozytorzy połączą się z nami poprzez muzykę" - opisywał dyrektor artystyczny festiwalu Robert Piaskowski.

Diego Navarro na konferencji prasowej w środę w Krakowie podkreślił, że kiedy otrzymał wiadomość z zapytaniem, czy przygotuje coś na wieczór solidarności z Ukrainą, wielkimi literami odpowiedział, że "TAK". Artysta skomponował specjalną suitę.

"Przekazem tej suity jest nadzieja, światło i miłość. Kompozycję zakończy czuła kołysanka, dedykowana dzieciom, które zginęły na wojnie" - powiedział Navarro.

Zdjęcie 15. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2022 / materiały prasowe

15. FMF: Co w programie?

15. FMF potrwa do niedzieli. Koncerty odbywają się głównie w sali Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Oprócz wieczoru ukraińskiego w programie jest szereg innych wydarzeń muzyczno-filmowych. Gościem specjalnym jest John Powell. Jerzy Skolimowski w ostatniej chwili, z powodów losowych, musiał zrezygnować z osobistego udziału w przeglądzie. Wieczór dedykowany Skolimowskiemu zaplanowano na środę wieczorem.

W związku z 85. urodzinami Zygmunta Koniecznego w piątek rozbrzmi koncert "Słowińska I AUKSO I Konieczny". Konieczny zadebiutował w 1959 r. w teatrze, pisząc muzykę do spektaklu "Widok z mostu" w reż. Jerzego Grzegorzewskiego. Na koncercie wystąpią Joanna Słowińska i Karol Śmiałek przy akompaniamencie kwintetu Stanisława Słowińskiego i AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod batutą Marka Mosia.

John Powell będzie bohaterem i gościem sobotniego koncertu "The Music of John Powell". Brytyjski kompozytor przygotował muzykę m.in. do filmów "Rio", "Jak wytresować smoka", "Uciekające kurczaki", "Tożsamość Bourne’a", "Gwiezdne wojny - historie". O swojej pracy gościom wieczoru opowie sam artysta - gospodarz wydarzenia. Orkiestrę poprowadzi dyrygent Gavin Greenaway, stale współpracujący także z Hansem Zimmerem i Jamesem Newtonem Howardem.

Zwieńczeniem festiwalu ma być, w niedzielę, projekcja z muzyką na żywo pierwszej części kultowego filmu animowanego "Jak wytresować smoka". Film był nominowany do dwóch Oscarów, w tym za najlepszą muzykę dla Johna Powella, oraz nagród Złotego Globu i BAFTA. Pokaz kierowany jest do najmłodszych, ale i do dorosłych, którzy nie zapomnieli o swoim wewnętrznym dziecku. Muzykę, skomponowaną do tego filmu, zagrają Chór Filharmonii Krakowskiej i Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrygenturą Ernsta van Tiela.

"FMF to również edukacja: warsztaty, sesje nagraniowe i zajęcia typu master classes, a także otwarte spotkania z kompozytorami, które odbywają się w ramach Forum Audiowizualnego FMF. W tym roku zainicjowaliśmy projekt OF FMF - nowy program dla absolwentów akademii muzycznych na instrumentach smyczkowych" - zauważyła dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Magdalena Doksa-Tverberg.

Organizatorami Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie są miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic.