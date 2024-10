15. Festiwal Kamera Akcja. Znamy wszystkie dyskusje i spotkania

15. Festiwal Kamera Akcja. Palące sprawy

Czy w czasach, gdy tytuły z platform streamingowych konkurują o uwagę widzów z reality show i serialami dziennymi, jest jeszcze miejsce na oryginalne i zaskakujące produkcje? Już w festiwalowy piątek, 25 października o godz. 15:00, o zmieniającym się rynku serialowym w Polsce porozmawiają producenci — Łukasz Dzięcioł ("Kruk", "Klangor", "Idź przodem, bracie"), Dorota Kośmicka ("Rodzinka.pl", "Niania", "Emigracja XD"), Monika Galliot-Salińska ("Pierwsza miłość", "Uroczysko"), Joanna Wiernik ("Down the Road", "Nieobliczalna", "Wyrwa") oraz scenarzysta Sławomir Łonisk ("Brokat", "Blondynka"). To dyskusja o wyzwaniach związanych z produkcją i konsumpcją różnorodnych formatów telewizyjnych, ale także nagradzanych tytułów HBO czy Netflixa. A może to mikro-seriale produkowane w Chinach będą przyszłością? Dyskusja PRIME TIME rozwieje wątpliwości, co w branży seriali piszczy.

Sobotę 26 października festiwalowicze spędzą pod znakiem rozmów o zależnościach w branży filmowej. Goście dyskusji SIEĆ: Miłosz Stelmach (krytyk, redaktor naczelny "Ekranów"), Joanna Szymańska (producentka "Red Path", "Drzewa milczą", "Hiacynt") i Joanna Łapińska (dyrektorka artystyczna FPFF w Gdyni) zastanowią się, jaka jest kondycja festiwali filmowych: czy to wciąż miejsce uważności na sztukę filmową, platforma promocji celebrytów, a może narzędzie biznesowe, umożliwiające nawiązywanie współpracy z dystrybutorami czy agentami sprzedaży? Nie zabraknie także refleksji nad rolą krytyków filmowych, których opinie stają się kluczowym drogowskazem dla widzów i mogą wpłynąć na sukces filmu podobnie jak frekwencja kinowa czy zdobycie festiwalowej nagrody.

Dyskusja WRAŻLIWOŚĆ (niedziela, 27 października, godz. 15:00) to z kolei spotkanie o zmianach, jakie zaszły w świecie filmowym pod wpływem cancel culture i ruchów emancypacyjnych. Czy "sensitivity reading" i nowe spojrzenie na klasyki kina to wyraz sprawiedliwości, czy przesadnej poprawności politycznej? Jak oceniać dzieła genialnych twórców, których osobiste grzechy budzą kontrowersje? O tym wszystkim porozmawiają Maja Głogowska (krytyczka, wydawczyni "W poszukiwaniu dobrego filmu" TVP2), Mateusz Witkowski (dziennikarz, współtwórca audycji Podcastex) i Klara Cykorz (krytyczka filmowa pisząca m.in. dla "Dwutygodnika", "Krytyki Politycznej", laureatka Nagrody im. Krzysztofa Mętraka), zastanawiając się, czy mamy do czynienia z walką pokoleń, czy może tworzeniem lepszej rzeczywistości. Dyskusje poprowadzi Michał Pabiś-Orzeszyna. Wstęp wolny.

15. Festiwal Kamera Akcja. Wrażliwe i uważne spojrzenie

Nie tylko dyskusje — na 15. Festiwalu Kamera Akcja widzowie będą mieli okazję doświadczyć filmów poruszających ważne tematy. "Symfonia o umieraniu" w reżyserii Matthiasa Glasnera to nagrodzona podczas Berlinale tragikomedia o dysfunkcyjnej rodzinie, której członkowie mierzą się z przemijaniem, uzależnieniem i samotnością (27 października, godz. 11:30). W "Ukrytym motywie" Gustava Möllera z Sidse Babett Knudsen w roli głównej napięcie psychologiczne sięga zenitu, a klaustrofobiczna atmosfera tego thrillera zmusza widza do zadawania pytań o moralność i granice ludzkiej odpowiedzialności. To film, który każe zastanowić się nad ceną prawdy i konsekwencjami decyzji (26 października, godz. 13:00). "Kolonia nr 5" Ladja Ly w sposób społecznie zaangażowany ukazuje natomiast brutalność życia w slumsach. Reżyser, znany z "Nędzników", ponownie przygląda się opresji i niesprawiedliwości, oferując mocny głos w debacie o nierównościach (27 października, godz. 10:00).

"Wspomnienia płonącego ciała" Antonelli Sudasassi Furniss (25 października, godz. 22:00) to propozycja dla każdego, kto poszukuje subtelnej, ale jednocześnie przejmującej opowieści o kobiecej tożsamości, seksualności i pragnieniu wolności w patriarchalnym społeczeństwie. 15. FKA to także moment skupienia na tematach nietolerancji i uprzedzeń wobec społeczności LGBTQ+. W "Trzech kilometrach do końca świata", filmie nagrodzonym canneńskim Queer Palm, Emanuel Parvu zwraca uwagę na mroczne powiązania między lokalnym biznesem, kościołem a skorumpowaną policją i mocnym głosem staje w walce o większą akceptację i zrozumienie po stronie mniejszości.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziewczyna z igłą" / materiały prasowe

15. Festiwal Kamera Akcja. Spotkaj się i porozmawiaj z twórcami

"Rozmowy i dyskusje — to właśnie clue Festiwalu Kamera Akcja. Dlatego też nie zapominamy o spotkaniach z samymi twórcami, z którymi będzie można skonfrontować swoje przemyślenia na temat ich produkcji" — zachęca Malwina Czajka, dyrektorka FKA.

W ramach projektu Akcja Edukacja festiwalowicze będą mogli wziąć udział w rozmowie po projekcji "RED PATH" Lofti Achoura o niestandardowym sposobie pracy na planie i zaangażowaniu lokalnej społeczności w jego powstanie. W case study wezmą udział producentki ze studia Shipsboy — doktorantka w PWSFTviT w Łodzi Joanna Szymańska oraz absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Filmowej Krystyna Kantor (26 października godz. 18:25).

15. FKA to idealna okazja, by przyjrzeć się tytułom koprodukowanym przez EC1 Łódź i współfinansowanym ze środków Miasta Łodzi — w programie festiwalu przedpremierowy pokaz "Lanego poniedziałku" w reżyserii Justyny Mytnik. "Cieszę się, że nie jesteśmy jedynym głosem naszego pokolenia mówiącym głośno o przemocy seksualnej oraz nadużyciach. Zachęcam innych producentów, reżyserów do przerwania milczenia i powstrzymania wstydu" — mówi producentka Marta Gmosińska. W spotkaniu po seansie udział wezmą montażysta Nikodem Chabior ("Rojst", "Filip"), debiutująca w roli głównej Julia Polaczek oraz aktorka Nel Kaczmarek ("Informacja zwrotna", "Utrata równowagi"), a także autor zdjęć Maciej Twardowski ("Wszystkie nieprzespane noce", "Deer boy"). Spotkanie poprowadzi dziennikarka Beata Kwiatkowska (27 października o godz. 12:15).

Monopolis odwiedzą także Mariusz Włodarski i Magnus von Horn, producent oraz reżyser walczącej o nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej "Dziewczyny z igłą". Rozmowa odbędzie się po pokazie otwarcia 24 października o godz. 18:00. Na zakończenie festiwalu organizatorzy zapraszają na pokaz "Simony Kossak" Adriana Panka. Gościnią Q&A po seansie będzie aktorka Sandra Drzymalska (27 października, godz. 18:00). Festiwalowym must-see jest także pokaz "Strefy interesów" Jonathana Glazera połączony z masterclassem z Christianem Friedelem (25 października, godz. 18:45).

Zdjęcie Plakat 15. edycji Festiwalu Kamera Akcja / materiały prasowe

15. Festiwal Kamera Akcja. Szeroka gama inspiracji na Akcji Edukacji

Oprócz case study po seansie "RED PATH" w ramach projektu Akcja Edukacja odbędą się jeszcze trzy wyjątkowe wydarzenia skierowane do pasjonatów kina. Już 25 października 2024 r. o godz. 12:00 w Szkole Filmowej w Łodzi odbędzie się dyskusja "Akcja Filmoznawca", moderowana przez Kubę Dulnego z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, mająca na celu integrację środowiska akademickiego i wymianę doświadczeń między przedstawicielami kół z całej Polski.

26 października o godz. 10:00, w Kinie Szkoły Filmowej odbędą się warsztaty z Katarzyną Szczerbą, uznaną realizatorką dźwięku ("Tyle co nic", "Lombard", "Wszystkie nieprzespane noce", seriale "The Office PL" oraz "Rojst"), która odkryje przed uczestnikami tajniki warstwy audialnej filmu i jej wpływu na odbiór dzieła.

Finałem tegorocznej Akcji Edukacji będzie wyjątkowe spotkanie w Muzeum Kinematografii, które odbędzie się 27 października o godz. 12:15. Diana Dąbrowska poprowadzi inspirującą rozmowę na temat wideoseistyki, opartą na książce "Użyczenie umysłu. Jak widz podąża za bohaterem w eseju filmowym". W dyskusji wezmą udział autor książki Jan Bąk oraz Zuza Banasińska i Kuba Mikurda – twórcy, których prace łączą film z refleksją intelektualną. Będzie to również okazja do obejrzenia esejów wizualnych, takich jak nagrodzony w Berlinie "Grandmamauntsistercat" Zuzy Banasińskiej oraz produkcji z archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych, które stanowią inspirację do audiowizualnych eksperymentów, m.in. "Zaginął pies" Zofii Ołdak, "Ja komponuję, ty komponujesz, on komponuje" Grażyny Kędzielawskiej i "Najmniejsi drapieżcy" Bolesława Bączyńskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia Akcji Edukacji jest bezpłatny.

15. Festiwal Kamera Akcja. Kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie?

15. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 24 do 27.10.2024 w Łodzi oraz od 14 do 23.10.2024 online na platformie Think Film.