14. LGBT+ Film Festival w dziewięciu polskich miastach oraz online

14. LGBT+ Film Festival: 100 filmów w dziewięciu miastach

W programie tegorocznego LGBT+ Film Festival znalazła się rekordowa liczba ponad 100 produkcji, m.in. nominowany w Cannes do nagrody Queer Palm męski thriller "Gorące dni" Emina Alpera czy "Turkusowa suknia" tunezyjskiej reżyserki Maryam Touzani.

Festiwal otworzy film "Sekret nocy letniej", debiut komediowy reżyserki Louis de Filippis. Filmem zamknięcia będzie natomiast nominowany do nagrody Queer Lion na Festiwalu w Wenecji "Eismayer" Davida Wagnera.

Nie zabraknie również polskich akcentów: "Boylesque" Bogny Kowalczyk, dokument nagrodzony na festiwalach w Krakowie, Koszalinie i Toronto, "Silent Love" w reżyserii Marka Kozakiewicza, nominowanego do Polskich Nagród Filmowych Orły oraz krótkometrażowy "Blue Hour", który miał szansę wystartować w wyścigu do tegorocznych Oscarów.



14. LGBT+ Film Festival Poland 2023 odbędzie się rekordowo w kinach aż dziewięciu miast oraz online.

Reklama

Wideo Boylesque reż./dir. Bogna Kowalczyk -Trailer

14. LGBT+ Film Festival: Wydarzenia towarzyszące

Queerowi projektanci, burleska, comedy impro i dancing międzypokoleniowy - to wydarzenia towarzyszące festiwalowi. Codziennie wieczorem organizatorzy zapraszają na Scenę Artystyczną. Co w programie?



15 kwietnia - sobota

I MAKE LOVE TO FASHION.TV: Według organizatorów, będzie to impreza na skalę mediolańskiego, paryskiego, londyńskiego i nowojorskiego Tygodnia Mody.



16 kwietnia - niedziela

BURLESKA: Kto nie kocha piór, brokatu i cycków? Dlatego na niedzielę zaplanowane jest show burleskowe.



17 kwietnia - poniedziałek

NIE TAK TO LECIAŁO: Do Kinoteki zawita ekipa z Resortu Komedii, znana między innymi z formatu "Nieheteronormatywne love stories".



18 kwietnia - wtorek

DANCING MIĘDZYPOKOLENIOWY: Festiwalowa odsłona tej formy zabawy będzie połączona z projekcją filmu "Boylesque".



19 kwietnia - środa

KONCERT GŁOSY LGBT+: Osoby, które zwyciężyły zorganizowany wcześniej w Clubie Galeria konkurs, wykonają specjalny koncert.



20 kwietnia - czwartek

LA DRAG: La Drag to cykliczne wydarzenie, którego pomysłodawczynią jest Shady Lady. Ma na celu prezentację różnych person dragowych i ich stylu.



Stołeczna odsłona LGBT+ Film Festiwal odbywa się w tym roku po raz pierwszy pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.



Festiwal odwiedzi następujące miasta:



Warszawa - Kinoteka/PKiN, 14-21 kwietnia

Kraków - Kino Pod Baranami, 14-20 kwietnia

Poznań - Kino Pałacowe/CKZ, 14-20 kwietnia

Wrocław - Kino Nowe Horyzonty, 14-20 kwietnia

Łódź - Kino-Galeria Charlie, 14-20 kwietnia

Konin - Kino Kameralne/CKiS, 14-16 kwietnia

Gdańsk - Kino Kameralne Cafe, 15-21 kwietnia

Warszawa - Kino Syrena/Muzeum Warszawy, 22-28 kwietnia

Bydgoszcz - Kino Orzeł/MCK, 4-7 maja

Szczecin - Kino Zamek, 16-22 czerwca

ONLINE - Outfilm.pl, 8-22 maja



Szczegółowy program można poznać na oficjalnej stronie festiwalu.