14. LGBT+ Film Festival: Co w programie nowej edycji?

"Pokażemy kino zaangażowane w sprawy, które dotyczą nie tylko społeczności LGBT+, ale nas wszystkich" - mówi dyrektor i założyciel Festiwalu Wiktor Morka.

Festiwal otworzy film "Sekret nocy letniej", debiut komediowy reżyserki Louis de Filippis - transhistria inna niż wszystkie, do jakich widzowie i widzki zdążyli/zdążyły się dotychczas w kinie przyzwyczaić. Filmem zamknięcia będzie natomiast nominowany do nagrody Queer Lion na Festiwalu w Wenecji "Eismayer" Davida Wagnera, oparta na faktach opowieść poruszająca temat stereotypowego wizerunku męskości oraz tego, jak orientacja seksualna jest automatycznie kojarzona z określonymi konwencjami i rolami.



W programie znalazła się rekordowa liczba ponad 100 produkcji, m.in. nominowany w Cannes do nagrody Queer Palm męski thriller "Gorące dni" Emina Alpera i operującą estetyką delikatności "Turkusowa suknia" tunezyjskiej reżyserki Maryam Touzani.



Elliot Page debiutuje jako producent wykonawczy filmem "W moim imieniu", który śledzi czwórkę 20-30-letnich przyjaciół w procesie ich tranzycji. Dokument został wyreżyserowany przez Nicolò Bassettiego i jest inspirowany jego własnym doświadczeniem jako ojca Matteo, transpłciowego syna.

W programie również inne ważne filmy. Wśród nich tegoroczny brazylijski kandydat do Oscara, "Mars Jeden" w reżyserii Gabriela Martinsa. François Ozon, mistrz filmowego postmodernizmu, powraca z najnowszym obrazem, satyrycznym spojrzeniem na rzeczywistość w produkcji filmowej "Peter von Kant". Widzowie zobaczą też nominowany w aż sześciu kategoriach (w tym do Pokojowej Nagrody Filmowej, Nagrody Jury Ekumenicznego i Nagrody Amnesty International) na tegorocznym Berlinale szwedzki film "Oponent" w reżyserii Milana Alami’ego.



Nie zabraknie również polskich, doskonałych akcentów: "Boylesque" Bogny Kowalczyk, nagrodzony na festiwalach w Krakowie, Koszalinie i Toronto czy "Silent Love" w reżyserii Marka Kozakiewicza nominowanego do Polskich Nagród Filmowych Orły.

Po filmach organizatorzy zapraszają na spotkania i dyskusje z udziałem twórców i twórczyń polskiego i światowego kina.



14. LGBT+ Film Festival Poland 2023 odbędzie się rekordowo w dziewięciu miastach w kinach oraz online. Utrzymana zostanie formuła hybrydowa, która pozwoli widzkom i widzom cieszyć się największym w Polsce świętem kina queerowego zarówno w sali kinowej, jak i w domowym zaciszu, z każdego miejsca w Polsce.



Festiwal odwiedzi następujące miasta:



Warszawa: Kinoteka/PKiN, 14-21 kwietnia

Kraków: Kino Pod Baranami, 14-20 kwietnia

Poznań: Kino Pałacowe/CKZ, 14-20 kwietnia

Wrocław: Kino Nowe Horyzonty, 14-20 kwietnia

Łódź: Kino-Galeria Charlie, 14-20 kwietnia

Konin: Kino Kameralne/CKiS, 14-16 kwietnia

Gdańsk: Kino Kameralne Cafe, 15-21 kwietnia

Warszawa: Kino Syrena/Muzeum Warszawy, 22-28 kwietnia

Bydgoszcz: Kino Orzeł/MCK, 4-7 maja

Szczecin: Kino Zamek, 16-22 czerwca

ONLINE: Outfilm.pl, 8-22 maja



Szczegółowy program można poznać na oficjalnej stronie festiwalu.

