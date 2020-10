14 filmów powalczy o Złote Lwy

14 filmów, w tym m.in. "Śniegu już nigdy nie będzie" (reż. M. Szumowska), "Zabij to i wyjedź z tego miasta" (reż. M. Wilczyński), "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" (reż. J. Holoubek) - będzie rywalizować w Konkursie Głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - poinformowali organizatorzy imprezy.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 8-12 grudnia. Do Konkursu Głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowano 14 tytułów. Są wśród nich 4 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 6 drugich filmów reżyserów.

Reklama

Zgodnie z regulaminem 45. FPFF wyboru 12 filmów do Konkursu Głównego dokonał dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz. Powołał on Zespół Selekcyjny jako organ doradczy, w którym znaleźli się: reżyser filmowy profesor Janusz Majewski, kulturoznawczyni dr hab. Iwona Kurz oraz krytycy filmowi, Małgorzata Sadowska i Krzysztof Kwiatkowski. Dodatkowo Komitet Organizacyjny włączył do Konkursu 2 filmy.

Wśród filmów wyselekcjonowanych przez dyrektora artystycznego znalazły się: "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Amatorzy" Iwony Siekierzyńskiej, "Bliscy" Grzegorza Jaroszuka, "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego, "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Macieja Kawulskiego, "Magnezja" Macieja Bochniaka, "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "Sweat" Magnusa von Horna, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Zieja" Roberta Glińskiego oraz "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej.

Po zapoznaniu się z listą filmów wyselekcjonowanych przez dyrektora artystycznego, Komitet Organizacyjny dołączył do Konkursu Głównego dwa filmy: "Mistrz" Macieja Barczewskiego oraz "Tarapaty 2" Marty Karwowskiej.

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 27 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Wyboru filmów do Konkursu Filmów Krótkometrażowych również dokonał dyrektor artystyczny, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców. Dwuosobowy Zespół Kwalifikacyjny tworzyli: krytyk filmowy Adriana Prodeus i historyk kina Maciej Gil.

W trzeciej tegorocznej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazło się sześć filmy zakwalifikowanych zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.