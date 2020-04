13 rzeczy, których nie wiesz o "Pasji" Mela Gibsona

Wyreżyserowany przez Mela Gibsona film "Pasja", który na ekrany kin trafił w 2004 roku, to jedno z najbardziej przejmujących dzieł w historii kina.

Opowiadający o Męce Pańskiej i z brutalną dokładnością odtwarzający przebieg Drogi Krzyżowej wzbudził zarówno zachwyty widzów, jak i kontrowersje z powodu oskarżeń reżysera o antysemityzm.



Oto trzynaście ciekawostek dotyczących tego filmu:

1. Grający rolę Jezusa Jim Caviezel nabawił się urazu stawu barkowego, gdy na jego ramię upadł ważący blisko 70 kilogramów krzyż. Scena z tą kontuzją znalazła się w końcowej wersji filmu. Nie był to jego jedyny uraz. W wywiadzie dla magazynu "Newsweek" aktor przyznał, że dwa razy został przypadkowo uderzony batem, co pozostawiło blizny na jego plecach. Nabawił się też hipotermii i został trafiony błyskawicą. Dwukrotnie trafiony błyskawicą był również asystent reżysera Jan Michelini.

2. "Pasja" to najbardziej dochodowy film religijny wszech czasów. To również najbardziej dochodowy film wszech czasów w języku innym niż angielski. Na całym świecie zarobił 622 miliony dolarów.

3. Pierwotnie Mel Gibson planował, że film będzie wyświetlany w kinach bez napisów. Aktorzy w nim występujący i kreowane przez nich role miały mówić same za siebie. Nakręcony w całości w językach aramejskim, hebrajskim i łacińskim ostatecznie doczekał się seansów z napisami.

4. Imię rzymskiego legionisty, który przebił bok Chrystusa włócznią, to Kasjusz. Jego imię wymawia inny żołnierz, który podaje mu włócznię. Imię to zgodne jest z tradycją chrześcijańską, wedle której Kasjusz nawrócił się potem i przyjął chrzest, przybierając na nim imię Longin (lub według innych przekazów Lucjan). Włócznia, którą przebił bok Chrystusa nazywana jest Włócznią Przeznaczenia bądź Włócznią Lucjana.

5. Scena, w której ciało Chrystusa leży w ramionach matki, została zainspirowana słynną "Pietą" Michała Anioła.

6. Charakteryzacja Jima Caviezela trwała ponad 10 godzin. Warunki pogodowe często nie pozwalały na kręcenie kolejnych scen. Aby nie musieć po raz kolejny przechodzić całego procesu następnego dnia, aktor chodził spać w pełnej charakteryzacji.

7. 16 czerwca 2006 roku magazyn "Entertainment Weekly" umieścił "Pasję" na pierwszym miejscu najbardziej kontrowersyjnych filmów wszech czasów.

8. Wiele osób, które pracowały przy filmie "Pasja", po zakończeniu zdjęć przeszło na katolicyzm. Wśród nich był Luca Lionello, który wcielił się w postać Judasza Iskarioty. Wcześniej był ateistą.

9. Przed każdym dniem zdjęciowym odprawiana była msza święta, którą koncelebrował kanadyjski ksiądz Stephen Somerville.

10. Maia Morgenstern, która grała Marię, była w trakcie zdjęć w ciąży, o czym jednak nikomu nie powiedziała. Pewnego dnia podeszła do Jima Caviezela i łamanym angielskim z rumuńskim akcentem oznajmiła: "Mam dziecko. W brzuchu".

11. Niebieski kolor oczu Jima Caviezela został zmieniony na brązowy za pomocą efektów wizualnych.

12. Na potrzeby filmu opracowany został nowy typ sztucznej krwi. Składała się z czerwonych barwników, gliceryny, gumy tłuszczowej i bazy stabilizującej. Trzeba ją było zmywać alkoholem. W efekcie jeszcze przez kilka dni skóra Caviezela pachniała bardzo słodko.

13. W scenie drugiego spotkania Piłata z Sanhedrynem znalazł się fragment tekstu wypowiadanego przez członków Sanhedrynu pod adresem Chrystusa: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Choć to cytat z Ewangelii według świętego Mateusza, to Gibson zdecydował się usunąć ten fragment z napisów, by uniknąć dalszych oskarżeń o antysemityzm. W filmie ta wypowiadana w języku aramejskim kwestia pozostała.

