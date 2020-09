13. Mastercard Off Camera otwiera się na nowe

13. Mastercard OFF Camera, czyli święto kina niezależnego, w nowej odsłonie zadebiutuje w sieci już 11 września. Podróż w głąb świata filmu tym razem potrwa 15 dni, aż do 25 września na platformie www.player.pl. Z tej okazji organizatorzy zaproponowali widzom specjalne atrakcje.

Tak prezentuje się plakat tegorocznego festiwalu Mastercard Off Camera /materiały prasowe

Świat się zmienia, a krakowski festiwal dostosowuje się do oczekiwań odbiorców. Podczas 13. edycji Mastercard OFF Camera kinomani będą mogli klimatem przenieść się do lat 60. ubiegłego wieku, ponieważ pierwszy raz rusza kino samochodowe. Ten rodzaj plenerowych seansów pozwoli choć połowicznie odczuć magię kina w centrum Krakowa. Projekcje będą odbywać się na parkingu Stadionu Miejskiego. Wstęp wolny.

Ponadto zaszły pewne zmiany strukturalne. Szerszej publiczności dadzą poznać się nowe sekcje: "Tanie dreszcze?" i "Związki i rozwiązki". Pierwsza z nich ukaże mroczne i fascynujące opowieści. Będzie to przede wszystkim przegląd nowatorskiego podejścia niezależnych twórców do klasyki gatunku. Różnorodność tematyczna, budowanie suspensu i trzymanie widza w napięciu - oto, jakich wrażeń dostarczą filmy wchodzące w skład sekcji "Tanie dreszcze?".

Z kolei w sekcji "Związki i rozwiązki" widzowie zaobserwują budowanie relacji na tle romantyczno-seksualnym. Rozwój nowych technologii zrewolucjonizował standardowe pojęcie związku. A co za tym idzie, przetarte szlaki znanych schematów komedii romantycznych i melodramatów przybrały hybrydową formę, w której interakcje międzyludzkie odbywają się za pośrednictwem mediów społecznościowych i portali randkowych. Nowa sekcja spróbuje wydobyć krystalicznie czysty obraz prawdziwej miłości, której tak wiernie poszukiwać będą bohaterowie wyświetlanych filmów.

Ponadto powrócą znane i lubiane sekcje: "Między nami kobietami", "Znowu w drodze", "Panorama", "Festiwalowe Hity" i "Amerykańscy Niezależni".



Niezmienne o najważniejszą nagrodę powalczą pierwsze i drugie filmy w ramach Konkursu Głównego - "Wytyczanie drogi". Natomiast rodzime produkcje wezmą udział w Konkursie Polskich Filmów o nagrodę Kulczyk Fundation.

13. edycja Mastercard OFF Camera dzięki zmodernizowanej formule nie odbędzie się jedynie w Krakowie, ale dostępna będzie dla użytkowników na terenie całej Polski na platformie www.player.pl. Atrakcje plenerowe dopełnią całości internetowym wydarzeniom.