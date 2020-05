13 edycja Festiwalu Muzyki Filmowej na Facebooku oraz w RMF Classic

13. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF) odbędzie się online w dniach 26 maja - 1 czerwca.

Tegoroczna edycja FMF to siedem dni wypełnionych koncertami, wspomnieniami i premierowymi recitalami.



Reklama

"Na przełomie maja i czerwca za pośrednictwem internetu zabierzemy naszą publiczność w nową podróż, której ścieżki starannie zaplanowaliśmy, by nawiązywały do ogłoszonego wcześniej programu. Od spokojnych, kojących cyklów "Cinema Chorale" i "Cinematic Piano" aż po wielkie, widowiskowe gale zrealizowane w Tauron Arenie Kraków" - zachęcają organizatorzy festiwalu.



W festiwalowych wydarzeniach będzie można brać udział na profilu FMF na Facebooku oraz słuchając RMF Classic.

Festiwal to nie tylko wielkie, widowiskowe koncerty. Premierowe recitale przygotowali też kompozytorzy od lat współpracujący z FMF. W ramach cyklu LIVE from studio usłyszymy niezwykłe trio - Łukasz Targosz, Ania Karwan i Tina Guo w towarzystwie domowej Let’s Play Together Orchestra wykonają utwór "Ukryta gra".



Ponadto Natasza Urbańska wystąpi prosto z wnętrza Teatru Buffo z przygotowanym przez siebie autorskim programem, a w Dzień Dziecka spotkamy się w domu państwa Jajkiewiczów, gdzie tata Marcin z córkami Wiktorią i Zuzią zaśpiewają m.in. piosenki z "Krainy Lodu" czy "Vaiany".

Festiwalowy rozkład jazdy:



WTOREK 26.05

godz. 12.00 Q&A z Aleksandrem Dębiczem

godz. 17.00 LIVE from studio: Aleksander Dębicz i Szymon Niedzworski: Interstellar & Blade Runner 2049

godz. 20.00 Cinema Chorale (2019)

ŚRODA 27.05

godz. 12.00 Q&A z Hauschką

godz. 17.00 LIVE from studio: Łukasz Targosz & Let’s Play Together Orchestra: Ukryta gra

godz. 20.00 Cinematic Piano: Lion. Droga do domu - Hauschka & Dustin O’Halloran (2018)

CZWARTEK 28.05

godz. 12.00 Q&A z Jeanem-Michelem Bernardem

godz. 17.00 LIVE from studio: Maciej Zieliński: Sługi wojny & Inicjały S.G.

godz. 20.00 Cinematic Piano: Jean-Michel Bernard (2017)

PIĄTEK 29.05

godz. 12.00 Q&A z Diego Navarro

godz. 17.00 LIVE from studio: Natasza Urbańska: Wielkie przeboje kinowe

godz. 20.00 All Is Film Music: Gala Jubileuszowa 10. FMF (2017)

SOBOTA 30.05

godz. 12.00 Q&A z Sonyą Belousovą & Gionem Ostinelli

godz. 17.00 LIVE from studio: Sonya Belousova & Giona Ostinelli: Wiedźmin

godz. 20.00 Międzynarodowa Gala Seriali (2015)

NIEDZIELA 31.05

godz. 12.00 Q&A z Harrym Gregsonem-Williamsem

godz. 17.00 LIVE from studio: Pop Culture Band: Scorsese After Hours

godz. 20.00 Gala Muzyki Filmowej: Animacje (2016)

PONIEDZIAŁEK 1.06

godz. 12.00 Q&A z Natalią Nykiel

godz. 15.00 LIVE from studio: Marcin Jajkiewicz & Daughters: Magia muzyki

godz. 18.00 Koncert Disneya: Magia muzyki (2019)