12. Grand Prix Komeda: Tutaj filmów się słucha. Pokazy, koncerty i spotkania z gwiazdami

Pierwsze dni festiwalu to pokazy specjalne, retrospektywy, dokumenty i filmy muzyczne. Ostatnie dni to pokazy filmów, które biorą udział w konkursie Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W tym roku jury 12. Grand Prix Komeda tworzą: Tomasz Lach - przewodniczący jury, Dorota Miśkiewicz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Pągowski i Aleksandra Popławska.

"Wielkie nazwiska z plakatów filmowych, z ekranu małego i dużego, ludzie wielkiego formatu stają tuż obok nas i są na wyciągnięcie dłoni. Nie inaczej będzie w tym roku" - mówi Maria Szeląg, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury i festiwalu Grand Prix Komeda.

Grand Prix Komeda: Dziędziel, Figura, Zanussi

"Jako organizatorzy mamy w tym roku wielką satysfakcję. Jestem szczęśliwy, że zaproszenie w tym roku przyjęli najwięksi artyści. Szanowani, lubiani, doceniani. Wielkie nazwiska to zawsze wielka radość każdego festiwalu, nazwiska takie jak Katarzyna Figura, Krzysztof Zanussi czy Marian Dziędziel to dla nas radość zwielokrotniona" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu filmowego Grand Prix Komeda.

Z Marianem Dziędzielem festiwalowa publiczność spotka się po projekcji filmu "Piąta pora roku" w reż. Jerzego Domaradzkiego. Nie będzie jednak jedynym gościem pierwszego festiwalowego wieczoru. Wraz z nim na scenie zasiądzie Jerzy Satanowski, który napisał muzykę do tego obrazu.



Drugi dzień festiwalu należeć będzie do Krzysztofa Zanussiego. Ten jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina do Ostrowa Wielkopolskiego ze swoim najnowszym obrazem - "Liczbą doskonałą". Kolejne pokazy specjalne odbędą się z udziałem Katarzyny Figury. Ta wybitna aktorka, z publicznością spotka się dwukrotnie: przy okazji projekcji najnowszego filmu, "Chrzciny" w reż. Jakuba Skoczenia, oraz "Ajlawju" Marka Koterskiego.

Grand Pirix Komeda: Tutaj filmów się słucha

"W Ostrowie Wielkopolskim filmy się nie tylko ogląda, ale i filmów się słucha. To będzie już nasze 12. festiwalowe spotkanie" - mówi Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Nieodzowną częścią festiwalu jest konkurs Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W tym roku zobaczymy w nim sześć filmów. Są to:

"Zadra", reż. Grzegorz Mołda, muz. Przemysław Jankowiak,

"Johnny", reż. Daniel Jaroszek, muz. Michał Kush,

"Nie zgubiliśmy drogi", reż. Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal, muz. Jakub Ziołek,

"Silent Twins", reż. Agnieszka Smoczyńska, muz. Marcin Macuk, Zuzanna Wrońska,

"IO", reż. Jerzy Skolimowski, muz. Paweł Mykietyn,

"Fucking Bornholm", reż. Anna Kazejak, muz. Jerzy Rogiewicz.

O tym, który z kompozytorów zdobędzie nagrodę Grand Prix Komeda dowiemy się podczas gali finałowej. Tego dnia zostanie także przyznana Nagroda Publiczności.



Grand Prix Komeda: Ogrodnik i Stuhr

Konkurs wypełniają nie tylko seanse filmowe. Po każdym pokazie z publicznością spotkają się twórcy obrazów: reżyserzy, aktorzy, scenarzyści, a także autorzy dźwięku czy choreografowie. Do Ostrowa przyjadą także niemal wszyscy kompozytorzy, którzy zostali nominowani do konkursu jak choćby: Jakub Ziołek, Michał Kusch czy Jerzy Rogiewicz.

Zdjęcie 12. Grand Prix Komeda: Spotkanie z Dawidem Ogrodnikiem / materiały prasowe

Na pokazy filmów konkursowych przybędą także wybitni aktorzy: Dawid Ogrodnik i Maciej Stuhr. Z ich udziałem zobaczymy dwa filmy: "Johnny" w reż. Daniela Jaroszka oraz "Fucking Bornholm" w reż. Anny Kazejak. Po seansach zaplanowano spotkania, które poprowadzą: dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda Łukasz Maciejewski i krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski.



Zdjęcie 12. Grand Prix Komeda: Spotkanie z Maciejem Stuhrem / materiały prasowe

Jerzy Satanowski: Grand Prix za całokształt twóczości

Podczas całego festiwalu w Ostrowie gościć będzie także Jerzy Satanowski. Ten wybitny kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, autor wielu piosenek aktorskich, odbierze tutaj bowiem Nagrodę Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości.



"Seriale "Ekstradycja" i "Boża podszewka", filmy jak choćby "Dzień świra" Marka Koterskiego, "Magnat" Filipa Bajona, "Wrzeciono czasu" Andrzeja Kondratiuka oraz szlagiery do tekstów Agnieszki Osieckiej, które znamy na pamięć. To Jerzy Satanowski, kompozytor o bardzo rozpoznawalnym stylu - po pierwszych sekundach przecież wiemy, że to Satanowski, nikt inny, dlatego niezwykle się cieszę, że będzie z nami. Wraz z jego obecnością na festiwalu zorganizujemy spotkania, będzie pokaz plenerowy, czy koncert" - mówi Łukasz Maciejewski.

Publiczność spotka się z Jerzym Satanowskim po projekcji filmów, do których napisał muzykę: "Piąta pora roku" w reż. Jerzego Domaradzkiego oraz "Ajlawju" w reż. Marka Koterskiego. W pierwszym ze spotkań uczestniczyć będzie także Marian Dziędziel, a w drugim - Katarzyna Figura.



Grand Prix Komeda: Koncerty, wystawy, debaty

"Kocham i nienawidzę" to tytuł jednego z festiwalowych koncertów. Jego bohaterami będą "Zakochani grafomani": Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski. W jego programie usłyszymy 11 piosenek do tekstów Marka Koterskiego i muzyki Andrzeja Korzyńskiego, Arka Grochowskiego, Małgorzaty Bogdańskiej i samego Marka Koterskiego.

Kolejne wydarzenia muzyczne festiwalu związane są z twórczością Agnieszki Osieckiej. Jej teksty usłyszymy dwukrotnie - podczas recitalu Justyny Szafran z zespołem (w składzie: Rafał Karasiewicz - piano i Kuba Olejnik - kontrabas) "Nie ma. Osiecka/Satanowski" oraz na finał podczas koncertu "Osiecka" formacji Bibobit.



Festiwal to tradycyjnie nie tylko projekcje filmowe, ale i spotkania autorskie. W tym roku Krzysztof Zanussi opowie o książce "Samotność Fausta". To wywiad-rzeka, który z tym reżyserem przeprowadził Jacek Moskwa. Podczas festiwalu tradycyjnie otwierana jest także wystawa. W tym roku zobaczymy na niej prace Andrzeja Pągowskiego.

Ostatniego dnia festiwalu, jeszcze przed galą finałową, można będzie posłuchać rozmowy twórców kina. Debatę "Kompozytor też człowiek. Artysta w nowych czasach" poprowadzi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski.



Zdjęcie Krzysztof Komeda / Biblioteka Narodowa

Krzysztof Komeda: Patron festiwalu

Krzysztof Komeda w Ostrowie Wielkopolskim spędził lata swojej młodości. Jest patronem festiwalu, a podczas wydarzenia ma miejsce cykl "Komeda na Komedzie". W jego ramach zobaczymy trzy filmy z muzyką patrona festiwalu: "Gdy spadają anioły" w reż. Romana Polańskiego (1959) i "Wyrok" Jerzego Passendorfera (1961). Cykl dopełni dokument muzyczny z minionego roku - "Na zawsze Melomani" w reż. Rafała Mierzejewskiego. Dokument opowiada o tytułowej legendarnej formacji - pierwszym jazzowym zespole w Polsce, a o pracy nad nim opowie scenarzysta i producent filmów dokumentalnych Igor Mertyn.

12.Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy odbędzie się w dniach od 12 do 17 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Jego organizatorami są: Miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury. Festiwal honorowym patronatem objęła Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Wydarzenia podczas Grand Prix Komeda będą mieć miejsce w salach Ostrowskiego Centrum Kultury, Forum Synagoga oraz w plenerze - w Amfiteatrze Miejskim.