12. Festiwal Muzyki Filmowej: Craig Amstrong odbierze statuetkę Kilar Award

Craig Armstrong jest tegorocznym laureatem Nagroda im. Wojciecha Kilara. Wybitny kompozytor muzyki filmowej to autor ścieżek dźwiękowych do takich produkcji, jak "Moulin Rouge!", "Wielki Gatsby", "Romeo i Julia" czy "Z dala od zgiełku". Artysta odbierze statuetkę podczas FMF Gala: The Galmorous Show w niedzielę, 19 maja, w Tauron Arenie Kraków.

Craig Amstrong odbierze w Krakowie Nagrodę im. Wojciecha Kilara /materiały prasowe

Nagroda im. Wojciecha Kilara jest przyznawana za wierność tradycyjnej sztuce komponowania, sprawne posługiwanie się językiem muzycznym oraz kreatywne operowanie kolorystyką, barwą i fakturą.

Reklama

Nagroda została ustanowiona przez prezydentów Krakowa i Katowic z myślą o twórcach, którzy - podobnie jak jej patron - stoją na straży etosu i tradycji sztuki kompozytorskiej, tworzą rozpoznawalne, piękne ścieżki dźwiękowe i wzbogacają światowy repertuar muzyki filmowej o utwory nie tracące swojej czytelności w oderwaniu od obrazu - informują organizatorzy FMF.

Piątym w historii laureatem Nagrody im. Wojciecha Kilara jest Craig Armstrong. Urodzony w 1959 roku Brytyjczyk komponował muzykę zarówno do filmów hollywoodzkich, jak i niezależnych produkcji.

W jego artystycznym dorobku można znaleźć takie znane tytuły jak m.in. "Moulin Rouge!", "Romeo i Julia", "Wielki Gatsby", "To właśnie miłość", "Z dala od zgiełku", "Elizabeth: Złoty Wiek".

Craig Armstrong jest laureatem nagrody Grammy za ścieżkę dźwiękową do obrazu "Ray" w reżyserii Taylora Hackforda.

Wideo Ray (2004): Official Trailer

Został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla przemysłu muzycznego (2010) oraz Henry Mancini Award, nagrodą przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Wydawców (2016).

Amstrong jest wszechstronnym twórcą. Słynie ze swobodnego mieszania muzycznych języków i mistrzowskiego łączenia dwóch odległych światów: klasyki i rozrywki. Jego współpraca z - Massive Attack - zaowocowała kultowym albumem "Protection". Następnie wydał autorski krążek - "The Space Between Us", który ugruntował jego muzyczny styl swobodnego mieszania muzyki klasycznej z elektroniką.

Od tamtej pory był ulubionym kompozytorem branży, na czele z Madonną, U2, Tiną Turner czy Spice Girls. Równolegle został wybrany przez Royal Shakespeare Company do stworzenia muzyki do dwóch adaptacji scenicznych Michaela Boyda — "Burzy" według Williama Szekspira i "The Broken Heart" według Johna Forda.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wielki Gatsby" [trailer]

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 19 maja podczas koncertu FMF Gala: The Glamorous Show. Na laureata swoje głosy oddało jury nagrody pod przewodnictwem przewodniczącego rady - Roberta Piaskowskiego, dyrektora artystycznego FMF. W tym roku w skład jury weszli przedstawiciele instytucji kultury z całej Polski: Ewa Bogusz-Moore (NOSPR), Daniel Cichy (PWM), Izabela Helbin (Krakowskie Biuro Festiwalowe), Ewa Miszczak (RMF Classic), Paweł Pawlik (RMF Classic), Joanna Wnuk-Nazarowa oraz Piotr Zaczkowski (Katowice Miasto Ogrodów).

W poprzednich latach Nagroda im. Wojciecha Kilara została przyznana kompozytorom: Alexandre Desplat (2015), Elliot Goldenthal (2016), Howard Shore (2017), Mycheal Nyman (2018).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Z dala od zgiełku" [trailer]