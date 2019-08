12 dokumentów rekomendowanych do nominacji do Europejskich Nagród Filmowych

Europejska Akademia Filmowa opublikowała we wtorek listę 12 filmów dokumentalnych rekomendowanych do nominacji do Europejskich Nagród Filmowych. Znalazły się na niej m.in. "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej oraz "Świadkowie Putina" Witalija Manskiego.

Na liście 12 filmów, opublikowanej we wtorek na stronie Europejskiej Akademii Filmowej, znalazła się m.in. "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej. Bohaterką filmu jest 50-letnia Hatidze mieszkająca z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce. Kobieta hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Pewnego dnia w jej okolicy zamieszkuje wielodzietna rodzina, która zakłóci dotychczasowe życie bohaterki. Film uhonorowano Główną Nagrodą Jury dla najlepszego zagranicznego filmu dokumentalnego na festiwalu w Sundance oraz Grand Prix tegorocznego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Milllennium Docs Against Gravity.



Wśród produkcji wybranych przez Europejską Akademię Filmową znalazł się także m.in. film "Świadkowie Putina" Witalija Manskiego, oparty na materiałach filmowych zarejestrowanych podczas kampanii prezydenckiej Putina 20 lat temu. Obraz został nagrodzony w kategorii najlepszy film dokumentalny podczas ubiegłorocznego festiwalu w Karlowych Warach.



Szanse na Europejską Nagrodę Filmową mają również: "Aquarela" Wiktora Kossakowskiego, "Push" Fredrika Gerttena, "Selfie" Agostina Ferrente, "The Disappearance of My Mother" Beniamino Barrese oraz "M" Yolande Zauberman.



O nagrodę rywalizować będą ponadto: "Advocate" (reż. Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche), "Delphine and Carole" (reż. Callisto Mc Nulty), "For Sama" (reż. Waad al-Kateab i Edward Watts), "Scheme Birds" (reż. Ellen Fiske, Ellinor Hallin) oraz "Heimat Is A Space In Time" (reż. Thomas Heise).



W ubiegłym tygodniu Europejska Akademia Filmowa ogłosiła listę 46 filmów fabularnych, rekomendowanych do Europejskich Nagród Filmowych. Znalazły się na niej m.in. "Kler" Wojciecha Smarzowskiego; "Obywatel Jones" Agnieszki Holland z Jamesem Nortonem oraz Peterem Sarsgaardem; "Wilkołak" Adriana Panka, który za jego reżyserię dostał Złote Lwy w Gdyni oraz "High Life" Claire Denis, do którego część zdjęć powstała w Polsce.



O Europejską Nagrodę Filmową powalczą też m.in.: najnowszy film Pedro Almodovara "Ból i blask" z Antonio Banderasem, który dostał za rolę nagrodę w Cannes; "Faworyta" Yorgosa Lanthimosa, która zebrała już ponad 30 nagród, w tym Oscara dla aktorki Olivii Colman oraz "Zdrajca" Marco Bellocchio, który opowiada o zdrajcy cosa nostry, Tommasie Buscettcie.



Na liście znalazły się także filmy, które wyreżyserowali m.in.: Ken Loach, Celine Schiamma, bracia Dardenne, Danny Boyle, Francois Ozon, Radu Jude, Alvaro Brechner i Nariman Aliev.



Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych 2019 odbędzie się w Berlinie 7 grudnia. Wcześniej, 9 listopada, poznamy nominacje.



Przyznawane przez Europejską Akademię Filmowa od 1988 r. nagrody nazywane są "europejskimi Oscarami". Pierwszym laureatem w kategorii "Najlepszy film" był "Krótki film o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego. Potem nagrody zdobywali jeszcze m.in. Paweł Pawlikowski ("Ida"), Roman Polański (za całokształt twórczości) i Paweł Edelman (za zdjęcia do "Pianisty").