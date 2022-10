60 lat temu na ekranach kin zadebiutował pierwszy film o przygodach Jamesa Bonda - "Doktor No" z Seanem Connerym w roli głównej. Adaptacja prozy Iana Fleminga doczekała się wielu kolejnych odsłon, a z nieustraszonego brytyjskiego szpiega uczyniła jedną z najsłynniejszych postaci popkultury. Z okazji obchodów okrągłej rocznicy narodzin filmowego Agenta 007 zorganizowano kilka charytatywnych aukcji, podczas których zlicytowano pamiątki z planów zdjęciowych tych produkcji.



Druga część ostatniej aukcji przeprowadzonej przez dom aukcyjny Christie's przyniosła zysk na poziomie 770 994 funtów, co stanowi pięciokrotnie wyższą kwotę niż prognozowano. W trakcie pierwszej część licytacji, która odbyła się w minionym tygodniu, zebrano imponujące 6 103 500 funtów. To oznacza, że łączny dochód ze wszystkich dotychczasowych aukcji celebrujących 60. urodziny legendarnej serii filmowej osiągnął zawrotną sumę 11 687 019 funtów. Pieniądze zostaną podzielone pomiędzy 45 organizacji charytatywnych.

Aukcja pamiątek z filmów o Bondzie. Te gadżety okazały się najdroższe

Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się unikatowa replika samochodu Aston Martin DB5, którym grany przez Daniela Craiga Bond uciekał przed złoczyńcami w scenie pościgu otwierającej film "Nie czas umierać" . Wyposażony w imitacje karabinów maszynowych pojazd, który stworzono specjalnie na potrzeby produkcji, sprzedano za niespełna 3 mln funtów. Pod młotek trafił też wykorzystany na planie tego filmu motocykl Triumph Scrambler. Choć spodziewano się, że zostanie on zlicytowany za maksymalnie 30 tys. funtów, cena sięgnęła finalnie prawie 139 tys.